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Важно знать: что нельзя делать на Радоницу
Многие люди не задумываются, что даже в современном мире существуют правила и запреты на Радоницу. Они появились не из-за поверий и народных традиций, а из православных канонов. Те, кто о них не знают, совершают ошибки, которые не одобряются Церковью. Получается, что из-за незнания люди попросту делают то, что строго запрещено, тем самым совершая грех, пишет from-ua. Одна из таких ошибок — забытая молитва. Усопшим не столь важно, как выглядит их могилка, но им важна молитва. Лишившись тела, человек не может покаяться, и лишь молитвы родных могут донести до Господа просьбы о прощении.
Запреты на Радоницу
На Радоницу нельзя принимать алкоголь и уж тем более злоупотреблять им. Трапеза 7 мая должна быть скромной.
Строго воспрещается приносить на могилы спиртное, а также курить и выпивать на кладбище.
Не рекомендуется оставлять на могилках угощения для покойных — лучше раздать их нуждающимся. Умершим важна молитва.
Запрещено копать, сажать, заниматься физической работой, потому что народом было отмечено, что данные действия не приносят никаких плодов.
Запрещается забирать вещи с кладбища и приносить их домой (это правило актуально всегда, не только на Радоницу).
Беременным женщинам и матерям с новорожденными лучше воздержаться от визита на кладбище.
Ни в коем случае нельзя ругаться, скандалить, пререкаться, вспоминать старые обиды, обвинять покойных. Радоница — радостный праздник, когда эмоции должны быть положительными.
Нельзя безутешно рыдать и впадать в уныние. Уныние считается грехом. Радоницу принято отмечать без слез и горечи, а к упокоившимся приходят для того, чтобы разделить радостную весть и прочесть молитвы.
Вспомнить дурным словом умершего в такой день — большой грех.
Теги: Донбасс, праздник, молитва, кладбище, приметы
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