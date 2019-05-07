Важно знать: что нельзя делать на Радоницу

07.05.2019 08:35

Многие люди не задумываются, что даже в современном мире существуют правила и запреты на Радоницу. Они появились не из-за поверий и народных традиций, а из православных канонов. Те, кто о них не знают, совершают ошибки, которые не одобряются Церковью. Получается, что из-за незнания люди попросту делают то, что строго запрещено, тем самым совершая грех, пишет from-ua. Одна из таких ошибок — забытая молитва. Усопшим не столь важно, как выглядит их могилка, но им важна молитва. Лишившись тела, человек не может покаяться, и лишь молитвы родных могут донести до Господа просьбы о прощении.

Запреты на Радоницу

На Радоницу нельзя принимать алкоголь и уж тем более злоупотреблять им. Трапеза 7 мая должна быть скромной.

Строго воспрещается приносить на могилы спиртное, а также курить и выпивать на кладбище.

Не рекомендуется оставлять на могилках угощения для покойных — лучше раздать их нуждающимся. Умершим важна молитва.

Запрещено копать, сажать, заниматься физической работой, потому что народом было отмечено, что данные действия не приносят никаких плодов.

Запрещается забирать вещи с кладбища и приносить их домой (это правило актуально всегда, не только на Радоницу).

Беременным женщинам и матерям с новорожденными лучше воздержаться от визита на кладбище.

Ни в коем случае нельзя ругаться, скандалить, пререкаться, вспоминать старые обиды, обвинять покойных. Радоница — радостный праздник, когда эмоции должны быть положительными.

Нельзя безутешно рыдать и впадать в уныние. Уныние считается грехом. Радоницу принято отмечать без слез и горечи, а к упокоившимся приходят для того, чтобы разделить радостную весть и прочесть молитвы.

Вспомнить дурным словом умершего в такой день — большой грех.