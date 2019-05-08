Все рубрики раздела
- Мифы о бессоннице, в которые пора перестать верить21:33
- Названы симптомы, которые могут означать начало болезни Паркинсона16:00
- В Украине ввели запрет на популярный антисептик10:00
- Медики рассказали, зачем пить стакан воды натощак07:45
- Охрименко о монетизации субсидий: «Долги действительно уменьшились, но…»15:42
- "Не будет ничего нового" - астролог озвучил прогноз по президентству Зеленского13:20
- "Витамины" подешевеют, а "молочка" – нет: чего ждать от цен в мае12:23
- Новый президент проведет ревизию законности деятельности Порошенко, - политолог09:51
- Российские паспорта в «Л-ДНР»: Эксперт рассказал, пойдет ли Зеленский на диалог с Путиным09:12
- Важно знать: что нельзя делать на Радоницу08:35
Мифы о бессоннице, в которые пора перестать верить
Бессонница опаснее, чем многие думают.
Бессонница - проблема, с которой в течение жизни сталкивается практически каждый. Статистика утверждает: до 45% жителей планеты страдают от нарушений сна, причем в старших возрастных группах количество таких людей возрастает. Мы знаем о бессоннице, казалось бы, все: она не дает заснуть, изматывает, отбирает силы и энергию, превращая человека почти что в зомби. В то же время вокруг бессонницы существует и немало мифов, которые обязательно нужно разоблачить, чтобы не нанести вред здоровью, передает Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.ua.
Миф 1. Бессонница ? это не проблема. Плохо поспал сегодня ? выспишься завтра!
Так могут говорить только люди, которые не сталкивались с бессонницей. «Выспаться завтра» в этом случае почти так же невероятно, как поймать жир-птицу или найти цветущий папоротник. Бессонница - это не эпизодический «недосып», а патология, от которой серьезно страдает центральная нервная система человека. Взрослому человеку, чтобы восстановиться после дневных забот, необходим здоровый полноценный сон в течение 7-8 часов.
Миф 2. Бессонница ? это когда не можешь заснуть. На самом деле бессонница многолика. Прежде всего, конечно, это трудности с засыпанием: если у здорового человека время засыпания составляет до 10 минут, то при бессоннице этот процесс может занимать 2-3 часа и даже больше. Еще одно проявление проблемы ? частые ночные пробуждения, как от любых (даже негромких) звуков, так и без внешних причин. Сон в этом случае прерывистый, и человек может даже не помнить, спал он или только пытался. К проявлениям бессонницы относятся также слабость и вялость после пробуждения.
Миф 3. Дневной сон может компенсировать бессонницу. Это не соответствует действительности. Организм человека полноценно восстанавливается только в ночное время. Даже если проспать днем столько же, сколько вы собирались спать ночью, эффект будет гораздо хуже. Дневной сон лишь дополняет, но не заменяет ночной.
Миф 4. С возрастом человеку нужно меньше сна, в этом случае бессонница уже не так страшна. На самом деле люди старшего возраста часто страдают бессонницей, их сон некрепок, поверхностен, фаза глубокого сна укорочена, они часто просыпаются. Из-за низкого качества сна человеку старшего возраста, чтобы высыпаться и быть бодрым, наоборот, потребуется больше времени.
Миф 5. Бессонницу не надо лечить. Это не так! Бессонница ? большая проблема для организма человека. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушения памяти, нездоровый цвет лица и невроз. Дальше ? больше. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека, учащаются простуды и ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. Страдает и репродуктивная система: у мужчин снижется количество сперматозоидов, у женщин происходят нарушения менструального цикла. А еще страдающий бессонницей владелец автомобиля рискует в какой-то момент просто заснуть за рулем, подвергая опасности и свою жизнь, и жизнь окружающих.
Делаем выводы
При нарушениях сна необходимо пересмотреть режим: постараться ложиться в одно и то же время, не наедаться на ночь, по возможности совершать перед сном небольшие спокойные прогулки. Помогут повысить качество сна и избавиться от бессонницы и мягкие снотворные средства, которые порекомендует врач. Современные препараты для лечения бессонницы не взывают привыкания, дневной сонливости, а некоторые из них обладают дополнительным антигистаминным (противоаллергическим) эффектом.
Теги: Донбасс, здоровье, бессонница
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Смартфоны в спальне вырабатывают кортизол и бьют по здоровью
- Холера в Мариуполе: МЧС проводит профилактические работы
- Российская верхушка начала бежать от Путина в США – подробности
- Закаляйте детей правильно
- Жительница Донецка рассказала о «кошмаре» подачи документов для получения паспорта РФ20:48
- Украинцы с российскими паспортами могут остаться без пенсий и соцвыплат – подробности19:00
- В Кабмине разработали механизм выявления жителей Донбасса, получивших паспорта РФ18:45
- В «ЛНР» готовятся к переписи населения18:15
- НВФ на Донбассе в одностороннем порядке отменил режим прекращения огня17:30
- Обстрел КПП «Горловка»: пропуск людей приостановлен15:31
- В Кремле отреагировали на непризнание Украиной паспортов РФ, которые выдадут жителям ОРДЛО15:13
- Гройсман анонсировал важное решение Кабмина по поводу паспортов РФ в ОРДЛО12:48
- Война на Донбассе: боевики обстреляли позиции ООС из пулеметов и минометов, есть погибшие и раненые11:31
- Пушилин вручил «награды» членам НВФ из подразделения «Спарта» 22:29
- Погода в Украине опомнится: названа дата потепления, будет жара22:38
- В Украине заметно подняли пенсии: озвучен размер новых выплат22:02
- «Крутий президент - крутої країни!» Зеленський у День пам’яті та примирення показав символічне фото з ветераном СССР та зв’язковою УПА21:47
- Мифы о бессоннице, в которые пора перестать верить21:33
- Инаугурация Зеленского тянет на рекорд: такого в истории Украины еще не было21:15
- У Савченко опровергли информацию, что она хочет возглавить Минобороны или МИД при Зеленском21:00
- Жительница Донецка рассказала о «кошмаре» подачи документов для получения паспорта РФ20:48
- Вакарчук объявит о походе в политику и представит свою команду – СМИ назвали дату 20:20
- Украинцев предупредили о резком росте цен на продукты20:02
- В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы19:48
- Мифы о бессоннице, в которые пора перестать верить21:33
- Названы симптомы, которые могут означать начало болезни Паркинсона16:00
- В Украине ввели запрет на популярный антисептик10:00
- Медики рассказали, зачем пить стакан воды натощак07:45
- Охрименко о монетизации субсидий: «Долги действительно уменьшились, но…»15:42
- "Не будет ничего нового" - астролог озвучил прогноз по президентству Зеленского13:20
- "Витамины" подешевеют, а "молочка" – нет: чего ждать от цен в мае12:23
- Новый президент проведет ревизию законности деятельности Порошенко, - политолог09:51
- Российские паспорта в «Л-ДНР»: Эксперт рассказал, пойдет ли Зеленский на диалог с Путиным09:12
- Важно знать: что нельзя делать на Радоницу08:35
- Зеленский подготовил новую реформу: «Сколько в этом месяце вы заплатили государству?»
- Тревожные данные о судьбе Донбасса. Пушилина в срочном порядке вызвали на ковер к Путину
- В Кремле отреагировали на непризнание Украиной паспортов РФ, которые выдадут жителям ОРДЛО
- Через полдня танки будут уже в Киеве: украинцев ошарашили надвигающейся опасностью
- Команда Зеленского анонсировала «сюрприз» для украинцев: «замешан Порошенко»
- Эксперт спрогнозировал, как сложатся отношения между Украиной и РФ при Зеленском
- «Зеленский для Кремля — все»: Цимбалюк выдал настоящий план Путина
- Медики рассказали, зачем пить стакан воды натощак
- В Донецк прибыл новый куратор «ЛДНР» Бабич, сепары ликуют
- В Украине введена абонплата на тепло, горячую и холодную воду: все подробности