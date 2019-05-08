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Названы симптомы, которые могут означать начало болезни Паркинсона
Специалисты посоветовали обращать внимание на некоторые изменения в организме, которые могут означать начало недуга.
Большинство пациентов с паркинсонизмом узнают о своем диагнозе, когда уже наблюдаются выраженные симптомы. Специалисты рассказали, что может предвещать начало болезни Паркинсона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Издание Business Insider опубликовало рекомендации неврологов, позволяющие засечь данную болезнь на начальной стадии.
Беспокойный сон. Для болезни Паркинсона характерны нарушения фазы быстрого сна. Люди, которые становятся жертвами недуга, начинают активно двигаться во сне, при этом после пробуждения не помнят своих действий. Кстати, у некоторых двигательная активность такая сильная, что случаются травмы.
Потеря обоняния. У 90% больных паркинсонизмом в самом начале развивающегося недуга утрачивается способность распознавать запахи. Это происходит за несколько лет до появления типичных симптомов - тремора и двигательных проблем.
Тревожность. Становящееся постоянным ощущение тревоги, не связанное с конкретными событиями, - еще один возможный признак болезни Паркинсона, который может начать проявляться за десять лет до узнаваемых симптомов. Такая тревожность возникает из-за происходящих изменений в биохимии мозга. Также при этом может наблюдаться депрессивность.
Расстройства ЖКТ. Для ранней стадии болезни Паркинсона также бывают характерны участившиеся нарушения в работе кишечника, проблемы с пищеварением. Последние научные исследования указывают на имеющуюся связь между бактериальным составом кишечника и состоянием мозга.
Теги: Донбасс, болезнь Паркинсона, медицина
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