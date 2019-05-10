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5 признаков, что кто-то из иного мира пытается вам что-то сказать
Вы слышите голос, который кажется вам знакомым, или вам кажется, что на вас смотрят, когда рядом никого нет. Это игра воображения, или попытка духов связаться с вами?
Духовный мир пытается достучаться до нас различными способами, чтобы донести сообщения, которые крайне важны, пишет from-ua. Не волнуйтесь, это никогда не бывает жутким или страшным. Вот 5 признаков того, что духовный мир пытается достучаться до вас.
Ваши чувства обострены.
Духовный мир пытается общаться, используя ваши пять чувств. Дух вашей бабушки может попытаться привлечь внимание, воссоздав запах ее любимых духов, или вы можете увидеть очертания мужчины, похожего на вашего деда или отца. Иногда, когда духовный мир пытается достичь вас, доносится мелодичный звон.
Ваш компьютер, свет или телефон внезапно включаются или выключаются
Когда духи пытаются связаться с вами, они могут использовать электронику в вашем доме, чтобы привлечь ваше внимание. Вы заметите, что внезапно выключается или выключается свет, компьютеры и мобильные телефоны, или среди ночи включается радио.
Ваши сны становятся более яркими.
Духовному миру легче всего проникнуть в вашу голову, когда вам снятся сны, поскольку барьеры между их миром и вашим сознанием достигают минимума. Ведите дневник и записывайте любые странные сны, которые могут быть связаны с тем, что духи посылают вам сообщение. Они будут гораздо более яркими, чем все остальные.
Вы чувствуете озноб, мурашки по коже.
Когда рядом присутствует дух, становится холоднее, и это может вызвать озноб и мурашки по коже. Часто это происходит, если вы говорите или думаете о человеке, который ушел из этого мира.
Вас осенило внезапное откровение.
Духовный мир не преследует вас, а пытается направить, используя телепатию, синхронность и другие подсказки. Они могут приоткрыть завесу будущего, или показать более глубокое понимание вашего жизненного пути. Большая часть этого знания приходит в форме мысли, просто всплывающей в вашей голове.
Духовный мир отделен от нас, но и находится рядом с нами. А вам казалось когда-нибудь, что вас посетили духи?
Теги: Донбасс, сон, голос, признак, чувства
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