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Эти продукты ни в коем случае нельзя подогревать во второй раз
Подогрев пищи превратился для вас в норму?
В этом списке from-ua представлены продукты, которые не стоит разогревать повторно.
Сложно представить себе жизнь без разогретой пищи. Эта простая манипуляция для многих стала нормой жизни. Но так ли безобидна эта привычка для нашего организма? Оказывается, что далеко не все продукты годятся для повторной термической обработки. Некоторым из них подогрев противопоказан по целому ряду причин.
Грибы
Съедайте их сразу после приготовления. Грибы –это белок. Во время термической обработки он разрушатется и выделяет вредные вещества. В результате могут возникнуть проблемы с желудком. Что делать? Если остались грибы, лучше есть их холодными.
Яйца
Яйца, как и грибы, являются белком. По данным Американского офтальмологического журнала, в результате повторного нагревания токсичная белковая субстанция яйца способна навредить пищеварительной системе. Это касается и отварных яиц, и жареных, и омлета.
Картофель
Это очень сложный продукт. Его главный элемент - это крахмал. Во время самой первой тепловой обработки он распадается на ряд соединений, которые безопасны для здоровья. Но если подогредь картофель повторно, то распавшиеся соединения крахмала способны повысить риск развития редкого и неприятного токсикоинфекционного заболевания - ботулизма.
Рис
Обратите внимание на то, как вы храните рис. При неправильном хранении нежелательно подогревать его повторно. Согласно специалистам в необработанном рисе встречаются споры бактерий, способные вызвать пищевое отравление. Если в рисе находятся эти споры, то при комнатной температуре они начинают размножаться.
В итоге рис начинает выделять ядовитые вещества, а это может привести к рвоте и другим неприятным последствиям употребления риса . Не стоит повторно подогревать рис, иначе вы просто усугубите проблему.
Курица
Согласно Министерству сельского хозяйства США, белок, который содержится в курином мясе, может разрушаться при повторном нагревании и сать опасным для вашего здоровья. А это значит, что лучше воздержатся от повторного подогрева этого продукта.
Эксперты говорят, что именно повторное нагревание куриного мяс, является одной из основных причин гастрита и прочих заболеваний, связанных с кишечником.
Свекла
Еще один овощ, попавший в наш сегодняшний список, это свекла. Многие думают, что свекла относится к тем уникальным продуктам, которые при первичном нагревании не теряют своих полезных свойств, однако подогрев значительно влияет на структуру и состав свеклы, что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, особенно при регулярном использовании такого продукта.
Чеснок
Чеснок является популярным ингредиентом большинства блюд. Имея особый аромат и вкус, он добавляется в первые блюда, закуски, мясные угощенья и гарниры. Но помимо вкуса и аромата, этот овощ ценится за свой богатый состав. И особенно за антиоксидант аллицин, который обладает поистине чудодейственными свойствами в борьбе с раковыми клетками. Подогрев овоща как раз и влияет на противораковые свойства овоща. В процессе вторичной термообработки из чеснока бесследно уходит вещество аллицин. Поэтому изначально очень полезный чеснок становится чем-то вроде обычной ароматной добавки к блюду.
Теги: Донбасс, вред, продукты, подогрев
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