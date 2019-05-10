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С этими женщинами ваш мужчина может изменить в зависимости от его знака Зодиака
Ознакомьтесь с мнением астрологов насчет того, откуда может исходить угроза вашим отношениям, как выглядит искусительница в случае с вашим партнером. Только не делайте поспешных выводов, пишет from-ua.
Овен
Представитель этого знака Зодиака, скорее всего, изменит вам с нимфоманкой. Не забывайте, что мужчины-Овны - настоящие авантюристы. Им нравятся разнообразие и спонтанность, и они ненавидят рутину. Как только ваш парень-Овен почувствует, что в постели с вами все становится слишком предсказуемо, он начнет искать что-то непредсказуемое в другом месте.
Ему не нужна лишняя драма, и поэтому если он и решится на измену, то сделает это с той женщиной, которой интересен только секс.
Телец
Мужчине-Тельцу нужна стабильность в отношениях. Никогда не знаешь, на что он может решиться, когда отношения перестанут быть для него надежными. Скорее всего, он изменит вам с той женщиной, с которой вы и представить его рядом не могли.
Близнецы
Близнецы хотят попробовать все новое хотя бы раз в этой жизни. Именно поэтому вам не стоит исключать вероятность того, что ваш парень-Близнецы вам изменит.
Представители этого знака Зодиака не особо разборчивы и могут изменить своей партнерше абсолютно с любой девушкой.
Рак
Эти мужчины не относятся к тем, кто обычно изменяет своим девушкам. Дело в том, что Раки будут испытывать сильную вину за содеянное, а они, как известно, плохо справляются с этим чувством. Если же ваш парень-Рак все же решится на измену, то сделает это с той девушкой, которая будет о нем заботиться и окружать его любовью - в общем делать то, что никто другой для него не сделает.
Лев
Мужчина-Лев всегда получает то, что хочет, поэтому если он захочет изменить, то, вероятнее всего, изменит вам с девушкой, которой нравится секс. Представителям этого знака Зодиака будет сложно противостоять физическому удовольствию.
Дева
Вероятность того, что ваш мужчина-Дева решится на интрижку на стороне, ничтожно мала. Тем не менее у всех мужчин есть слабости, и каждый может поддаться соблазну. Если дело все-таки дойдет до измены, то ваш парень-Дева сделает это с той девушкой, которая заставит его ощутить свою ценность и значимость.
Весы
Мужчины-Весы склонны к изменам, поэтому не теряйте бдительность! Может ваш парень и кажется бесконфликтным и спокойным, но не забывайте о том, что представители этого знака Зодиака могут легко поддаться зову плоти. Мужчина-Весы изменит вам только с той девушкой, которая будет такой же обаятельной, как и он сам.
Скорпион
Мужчины-Скорпионы очень сексуальны, что может послужить причиной для вашего беспокойства, особенно если вам кажется, что вы не особо хороши в постели. Тем не менее вам не стоит ни о чем переживать, потому что представители этого знака Зодиака - однолюбы и при обычных обстоятельствах не будут изменять своим половинкам. Мужчина-Скорпион предпочтет сначала закончить отношения с вами, прежде чем начнет встречаться с другой.
Стрелец
Мужчины-Стрельцы не любят обязательств, поэтому если вы состоите с одним из них в отношениях, то не удивляйтесь, если он вам изменит. Представителю этого знака Зодиака будет крайне сложно противостоять девушке, которая дарит ему ощущение приятного возбуждения и разделяет его любовь к путешествиям.
Козерог
Из всех знаков Зодиака Козероги наименее склонны к изменам. Однако не забывайте о том, что представители этого знака Зодиака могут быть мстительными и довольно злопамятными. Если ваш парень-Козерог изменит вам, то только для того, чтобы за что-то вас наказать. Скорее всего, он сделает это с той девушкой, которая вам близка, чтобы еще сильнее вас ранить.
Водолей
Точно так же, как и Козерог, мужчина-Водолей, вероятнее всего, изменит вам только в том случае, если вы измените ему первой. Представители этого знака Зодиака обычно выбирают для измен странноватых, эксцентричных и уникальных девушек, которые выделяются из толпы.
Рыбы
Рыбы также относятся к числу мужчин, не склонных к изменам. Представители этого знака обычно хранят верность девушкам, с которыми они состоят в серьезных отношениях. Вместе с тем мужчины-Рыбы очень неуверенны в себе и могут привязаться к девушке, которая будет по-настоящему их ценить.
Теги: Донбасс, измена, знаки Зодиака, мужчины
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