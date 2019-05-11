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Политолог: После вступления в должность Зеленский может поступить, как Трамп

11.05.2019 14:12
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Политолог: После вступления в должность Зеленский может поступить, как Трамп

Обращение к нардепам - это элемент публичной риторики и политического диалога с властными структурами, на которые Зеленский пока не имеет никакого реального влияния. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.
Комментируя обращение новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде, в котором он заявил, что депутаты действуют не в интересах страны, а в собственных интересах, потому что боятся роспуска парламента, наш собеседник отмечает следующее: «Зеленский пытается напомнить нынешнему правительству, депутатам и Порошенко, что вообще-то они избирались все для того, чтобы выполнять какие-то обязанности, направленные на служению народу Украины и создание условий для его прогресса и процветания. Я бы сказал, что в данном случае такое морализаторское напоминание вполне справедливо, потому что наши политики забывают о смысле присяги, которую они принимают, и после избрания занимаются сугубо своими делами».
«Зеленский напоминает о том, что надо прекратить этот «карнавал» допиливания средств, уничтожения документов, весьма странных указов президента и назначений, которые он делает. После вступления в должность Зеленский сможет отменять эти указы, в том числе пачками. Примерно так, как это делал Трамп, когда пришел на место Обамы. Или тот же Порошенко, который, правда, не сразу, но после прихода на должность провел ревизию и отменил многие указы Кучмы, Ющенко и Януковича», - добавляет аналитик.



Теги: Донбасс, Дональд Трамп, политолог, Зеленский
 
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