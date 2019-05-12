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Супрун рассказала, как бороться с паническими атаками
Проблема, которую многие недооценивают.
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, как распознать и остановить паническую атаку, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Советами чиновница поделилась на своей странице в Facebook. По ее словам, первые симптомы замечал за собой практически каждый.
"Многие люди хоть раз в жизни переживали такое состояние: не знаю, что делать, очень страшно, полная растерянность, ноги не слушают, и кажется, что сейчас случится сердечный приступ или вы потеряете сознание. Случается такое неожиданно, без видимых на то причин, достигает кульминации за 10 минут и завершается примерно через полчаса. Это не просто внезапное ухудшение настроения, это – паническая атака", – написала она.
Супрун указала также на сопутствующие симптомы: дрожь, дезориентация в пространстве, тошнота, учащенное и нерегулярное сердцебиение, сухость во рту, одышка, резкая потливость и головокружение.
Что делать при панических атаках:
Стараться взять под контроль себя и свой страх. Обычно панические атаки продолжаются от 5 минут до получаса. С тем, как тревога начнет проходить, нужно сфокусироваться на том, что вас окружает, и продолжить заниматься своими делами.
Попросить близких о поддержке.
Делать дыхательные упражнения. Дышать лучше носом, как можно медленнее, спокойнее и глубже. Выдыхать ртом так же медленно и спокойно. Облегчение наступит уже в течение нескольких минут.
При этом Супрун предупредила, что если через полчаса ни стало лучше, а дыхательные упражнения не помогают прийти в себя, нужно вызвать скорую помощь.
И. о. министра также рассказала, как предотвратить панические атаки:
Попробуйте разобраться, что именно вызывает стресс, который ухудшает ваши симптомы. Также важно не ограничивать свои ежедневные активности и передвижения.
Поищите тематические сообщества. Осознание, что вы не одни со своей проблемой, способно изменить отношение к ней.
Делайте ежедневно дыхательные упражнения. Это поможет предотвратить панические атаки и уменьшить стресс, когда они происходят.
Будьте физически активны. Регулярные занятия спортом помогут снизить уровень стресса, улучшить настроение, снять напряжение и укрепить уверенность в себе.
Следите за питанием и полноценно спите. Правильное и регулярное питание помогает поддерживать уровень глюкозы в крови. А достаточное количество часов сна уменьшать уровень стресса.
Откажитесь от кофе, алкоголя и табака. Они способны даже ухудшать панические атаки.
Обратитесь к неврологу или психотерапевту. Панические атаки могут развиться в фобии или обсцесивно-компульсивное расстройство, поэтому их нельзя игнорировать.
Теги: Донбасс, питание, атака, симптом, головокружение
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