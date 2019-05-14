15 вещей, после которых нужно срочно помыть руки

14.05.2019 14:44

Вы можете быть удивлены, узнав, что некоторые вещи, которые вы считаете «чистыми», не так безопасны, как вы можете себе представить. Бактерии, вирусы и микробы скрываются в самых неожиданных местах, сообщает from-ua.

Чарльз Герба, профессор микробиологии в Университете Аризоны, известный бактериолог, который исследует окружающую среду. Еще в 1970-х он предупредил об "облаках" загрязненной воды, которые заполняют наши ванные комнаты каждый раз, когда мы нажимаем кнопку слива.

Несколько лет спустя он обнаружил микробные мины, скрывающиеся на губках, разделочных досках, столешницах и раковинах в наших кухнях. А потом он открыл нам глаза на невидимый, несущий болезни мир, который можно найти на ТВ-пультах в гостиничных номерах.

Знаете ли вы, что 75% людей использовали свой мобильный телефон в туалете? Что еще хуже, у одного 1 из 6 на телефоне имеются следы фекалий. Вот 15 вещей, после которых лучше тщательно помыть руки.

Кнопка уличного фонтанчика или кулера для воды.

Исследование, проведенное Чарльзом Гербой, профессором микробиологии в Университете Аризоны, показало, что 23% кнопок фонтанов сообщают об измерениях АТФ выше 300. АТФ - аденозинтрифосфат, является химическим веществом, которое указывает на присутствие бактерий, дрожжей или плесени.

Показания ATP выше 100 указывают на грязный предмет, в то время как показания 300+ - уже опасны для здоровья. В любом случае, это верный признак того, что даже кулер для воды - отличное место для того, чтобы поймать инфекцию. Мойте или протирайте руки антибактериальной салфеткой после прикосновения к кнопке.

Ручка двери холодильника.

Дверца холодильника содержит высокий уровень энтерос, что указывает на то, что в ней содержатся болезнетворные микробы, включая сальмонеллу. В следующий раз, когда вы дойдете до ручек холодильника, у вас может возникнуть спазм в желудке.

Клавиатура и мышь.

Если вы читаете это прямо сейчас, ваши руки, вероятно, лежат на клавиатуре. Среднее офисное сиденье для унитаза имеет 49 микробов на три квадратных сантиметра, в то время как клавиатура 3925 микробов на три квадратных сантиметра!

Подошва обуви.

На подошву обуви цепляется все, что угодно. И даже если вы ее тщательно вытрете о коврик перед дверью, вам не удастся избавится от всей гадости. Поэтому обувь нужно мыть каждый день и хранить лучше в специально отведенном только для обуви месте. Мы уже не говорим о том, что ходить по квартире в уличной обуви не стоит, и после прикосновения к подошве лучше тщательно вымыть руки.

Стиральная машина.

Средняя пара нижнего белья имеет на себе 0,1 грамма фекалий. Профессор Герба провел исследование на стиральных машинах и обнаружил у 60% кишечных бактерий и в 10% стиральных машин кишечную палочку. Это означает, что 100 миллионов клеток бактерий кишечной палочки вращаются в вашей стиральной машине каждый раз, когда вы делаете новую загрузку.

Мобильный телефон.

Средний мобильный телефон имеет 25 127 микробов на квадратный сантиметр. Это в 6 раз хуже, чем у клавиатуры, и в 500 раз грязнее, чем унитаз. Эксперты говорят, что количество бактерий на телефоне больше, чем на подошве обуви.

Деньги.

Научное исследование показало, что на купюрах со всего мира содержались следы кокаина. И не думайте, что использование пластика защитит вас от микробов. 8% кредитных карт содержат столько же фекалий, сколько грязный унитаз - достаточно, чтобы заставить вас съежиться.

Монеты также несут свою долю микробов. Африканские исследователи проанализировали образцы монет, взятые у различных уличных торговцев и в других местах в жилом районе в Найроби.

Они выделили ряд потенциально патогенных бактерий, включая кишечную палочку, клебсиеллу, сальмонеллу и стафилококк. Они также обнаружили остатки грибковых штаммов, которые, как известно, вызывают заболевания, что побудило их рекомендовать мытье рук всем, кто трогает монеты.

Рычаг переключения передач.

Когда вы ведете машину, то последнее, о чем вы думаете, это инфекция. А зря! Даже в короткой поездке ваша рука проводит много времени, лаская ручку переключения передач и собирая микроорганизмы и споры плесени, которые могут там жить. Исследователи предположили, что водители собирают споры плесени на пути к своим автомобилям. Затем они переносят эти споры в транспортное средство и запечатывают себя внутри загрязняющими веществами.

Общественная шариковая ручка.

В 2006 году доктор-педиатр Хендли стал соавтором исследования по изучению распространенности риновирусов - микробов, вызывающих простуду - в гостиничных номерах.

Вот что сделали Хендли и его команда: они попросили 15 человек с подтвержденными простудными заболеваниями переночевать в соседнем отеле. После того как чихающие гости переночевали, ученые вошли в комнаты перед уборщицами и проверили различные поверхности на наличие риновирусов.

Как и следовало ожидать, они обнаружили частицы вируса на дверных ручках, пультах телевизоров, выключателях, телефонах и будильниках. Но они также нашли большое количество на шариковых ручках отелей.

С помощью экстраполяции можно предположить, что другие коммунальные ручки - в банках, продуктовых магазинах, детских садах, ресторанах и универмагах - также заражены. На самом деле доктор Нил Шахтер, специалист по легочным заболеваниям в больнице Маунт-Синай, рекомендует вам всегда носить с собой свою ручку и «использовать ее вместо ручки врача, курьера или официанта ресторана».

Дозатор для жидкого мыла.

После использования общественного туалета нужно мыть руки. Ок, все это знают. Но что вы будете делать, если узнаете, что мыло в дозаторе рядом с раковиной содержит столько же микробов, сколько и унитаз?

Это не такой надуманный вопрос, считают исследователи из Университета Аризоны. После отбора проб 132 многоразовых дозаторов мыла в общественных туалетах и ​​ресторанах они обнаружили, что 23 процента были загрязнены жизнеспособными бактериями, включая Serratia marcescens , Enterobacter aerogenes и Klebsiella pneumoniae. Кстати, это все патогены, что означает, что они способны вызывать болезни.

Более того, исследователи думают, что микробы выживают, несмотря на мыло. Они усваивают химические вещества в мыле, чтобы оставаться жирными и счастливыми. Поэтому возьмите с собой дезинфицирующее средство на спиртовой основе и используйте его после туалета. Использование воды без мыла, даже горячей воды, не удалит бактерии с вашей кожи.

Перила эскалатора.

Недавние исследования показывают, что поручни эскалатора признаны как самые грязные объекты в торговом центре, после туалетов и столов заведений с фаст-фудом. Когда ученые проверили твердое резиновое покрытие, которое составляет рельс, они обнаружили зверинец отвратительных предметов - пищи, крови, слизи, мочи и кала. Они также обнаружили потенциально патогенные бактерии, такие как кишечная палочка, а также вызывающие инфекции верхних дыхательных путей.

Кнопка лифта.

Исследователи убеждены, что на кнопке вызова лифта бактерий больше, чем на кнопке смыва унитаза в общественном туалете. Не знаем, насколько это правдиво, но логика тут есть: за день лифт вызывают десятки людей, и нельзя быть уверенным, что они это делают чистыми руками. Протирать кнопку лифта - это смешно, так что следуем универсальному правилу: моем руки или пользуемся портативным жидким антисептиком после катания на лифте.

Кнопки банкомата.

Вы когда-нибудь видели человека, моющего руки перед тем, как начать нажимать кнопки банкомата? В лучшем случае их жмут, не снимая перчаток. Однако перчатки защищают только их носителя, всем же остальным они оставляют на память щедрую коллекцию собранных микробов. На одной кнопке банкомата ученые нашли около 1200 бактерий. Стоит только ввести код к карточке, как на пальце их соберется уже в пять раз больше.

Ручка продуктовой тележки.

Многострадальной ручки продуктовой тележки за день касаются десятки людей. И так неделя за неделей, из месяца в месяц. Срок службы тележки — от 10 до 15 лет. И все эти годы ее хватают грязными руками, задевают уличной одеждой, изредка протирают видавшей виды тряпкой. В таких тележках часто сидят маленькие дети и вносят свою лепту, состоящую в основном из соплей и слюней, прекрасно подходящих для размножения микроорганизмов. Согласно исследованиям, каждая третья тележка в крупном супермаркета несет на своей ручке бактерии кишечной палочки.

Выключатели в общественных местах.

Вы щелкаете выключателями, даже не задумываясь об этом. Они выглядят чистыми и блестящими. Но на самом деле выключатель - одна из самых используемых вещей в доме, находящаяся в контакте с кожей. Особенно «неблагонадежны» выключатели, отвечающий за свет в кухне, туалете и ванной. Про выключатели, стоящие в общественных местах, даже и говорить не стоит!