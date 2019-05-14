Экспресс-диагностика здоровья: что такое чек-ап и кому он нужен

14.05.2019 10:26

Чаще всего мы обращаемся к врачу уже с жалобами на недомогания. Специалист определяет болезнь, назначает лечение или отправляет к другому доктору, а тот – еще к одному… Это в корне неправильный подход. Чем старше мы становимся, тем ответственнее должны относиться к здоровью и регулярно делать check-up обследование.

Можно сравнить это с техобслуживанием автомобиля – вы знаете, что менять масло и фильтры нужно каждые 10 тысяч километров. Наше тело – тоже машина, которая нуждается в профилактике.

Что такое полный чек-ап организма?

Чек-ап – новый формат диагностики, предполагающий оценку состояния здоровья в течение 1-2 дней. Не для галочки, как на медосмотрах, а глубоко и комплексно, с учетом возраста, пола, наследственных, перенесенных и имеющихся заболеваний.

Что включает процедура?

Стандартная программа состоит из консультаций узкопрофильных специалистов, 10 инструментальных и 25 лабораторных исследований. С ее помощью диагностируют проблемы сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной, дыхательной, мочевыделительной систем, оценивают состояние обмена веществ, выявляют инфекции и онкологию.

Как часто необходимо проходить чек-ап?

Одного раза в год-два достаточно. Если у вас есть наследственная предрасположенность к заболеваниям, частоту обследования корректирует врач.

Я хочу пройти чек-ап. С чего начать?

Самый бюджетный способ – обратиться к терапевту и составить план обследований. Но вам придется потратить уйму времени на хождения по больницам и лабораториям с мучительным ожиданием результатов.

Оптимальный вариант – выбрать крупную клинику, где разработаны индивидуальные программы чек-апа. Основное преимущество – удобство и скорость. Чтобы обойти всех врачей и выполнить исследования в экспресс-формате, включая анализы, УЗИ и КТ, понадобится 1-2 дня, после чего у вас на руках будут заключения специалистов и рекомендации по поддержанию здоровья. Это особенно важно при скоростном ритме жизни современного человека.

Вы можете:

1. Пройти комплексный вид диагностики, если цель обследования — профилактика.

2. Выбрать глубокое обследование по конкретному направлению, если есть заболевания или предрасположенность к ним: кардиологическое, неврологическое, гастроэнтерологическое и др.

Первый вариант оптимален, если вы делаете чек-ап впервые. Второй – при плохой наследственности, например, если в семье были случаи онкологии, сахарного диабета. Существуют программы чек-апа для женщин и мужчин, планирующих пополнение.

Чек-ап подразумевает индивидуальный подход – программу составляют и корректируют под жалобы конкретного пациента. Например, если у вас регулярные боли в животе, вам назначат УЗИ и различные анализы крови; при болях в голове или спине – МРТ и т. д.

Такие обследования нужны здоровым людям старше 35 лет, пациентам с неопределенными жалобами, заядлым курильщикам и всем, кто работает на вредных производствах. Даже если вы хорошо себя чувствуете, это совсем не значит, что организм работает без сбоев: больше половины заболеваний, известных медицине, на ранних стадиях себя не проявляют.