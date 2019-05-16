Все рубрики раздела
- Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем15:02
- Ученые сообщили, что вино может продлить жизнь 09:48
- Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме20:00
- Названо опасное побочное свойство аспирина15:17
- Названы самые распространенные "летние" болезни13:45
- Бумажек не будет: глава Минздрава рассказала о кардинальных изменениях09:31
- Как правильно пить кофе и не навредить здоровью09:15
- Названа опасность "отбеливающих" зубных паст 08:16
- Биоэнергетик Людмила Жукова дала прогноз по президентству Зеленского20:34
- "Особый сигнал для Зеленского", - Путин не собирается идти на уступки по Донбассу19:01
Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем
Алкоголь оказывает положительное влияние на организм.
Специалисты Британского фонда сердца (BHF) рассказали, как защитить сердце в любом возрасте. Многие заболевания сердечно-сосудистой системы зачастую не имеют очевидных симптомов и, следовательно, человек не может вовремя начать вести здоровый образ жизни или принимать препараты.
Лучший способ избежать подобных проблем - превентивные меры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как рассказала сотрудница Фонда Эшли Ли, чьи слова передает Telegraph, в любом возрасте важно контролировать вес, давление, уровень холестерина и сахара, а также состояние почек и печени. К этому можно добавить отказ от курения и употребления спиртного.
Ли пояснила, что алкоголь оказывает положительное влияние на организм, так как разжижает кровь, повышая его кардиозащитную способность. Но речь идет исключительно об умеренном его потреблении.
Однако намного лучше алкоголя сердце защищают физические упражнения, поэтому рекомендовать в качестве профилактики иногда употреблять алкоголь неразумно, считает еще одна сотрудница Фонда Морин Тэлбот.
Она советует в любом возрасте делать ЭКГ, питаться сбалансировано, обязательно включая в рацион фрукты, овощи, бобовые, рыбу и нежирную птицу.
Не стоит забывать про занятия спортом. Подойдут тренировки в зале по 150 минут в неделю, пробежки, загородные прогулки и плавание.
Профессор Робин Данбар добавила, что неочевидным способом защитить свое сердце является общение и наличие друзей. Одиночество - одна из главных причин смерти пожилых людей. При этом специалист отметила, что сейчас склонность к одиночеству наблюдается и у молодого поколения.
Теги: Донбасс, здоровье, сердце, проблемы
- Найден новый способ лечения остеоартроза
- В стране - эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний
- Продукты, которые крайне полезны для сердца
- В Донецкой области одними из первых в мире применили беспроводную теле-электрокардиографию
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет
- Как и рак, газировка разрушает мозг
- Янукович тайно посетил Украину: что ему здесь было нужно?15:47
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов под Горловкой и Ясиноватой14:32
- «Слышны взрывы чего-то мощного»: Авдеевка и Донецк содрогаются от утренних обстрелов11:15
- Бойцы ВСУ ударили по позиции НВФ: уничтожен БПЛА и один член НВФ10:38
- «Янукович будет царем в «ДНР»: в Донецк прибыл Саша стоматолог – блогер09:00
- На окраине Донецка обстрелом повреждены 4 жилых дома22:20
- Силовой сценарий освобождения Донбасса предусматривает вмешательство России - эксперт21:28
- В «ЛНР» объяснили, кому из граждан могут отказать в выдаче паспорта РФ21:05
- Боевики «ДНР» ставят гаубицы «Гвоздика» возле жилых домов20:32
- В Мариуполе зафиксировали случай "самоликвидации" стеклянной остановки20:15
- В России аннулировали результаты финала "Голос. Дети"16:45
- У Зеленского опять недовольны датой инаугурации16:31
- В Крыму скончался соратник Путина - Медведев16:15
- Япония предоставит Украине 2,8 млн долларов на восстановление Донбасса16:01
- Янукович тайно посетил Украину: что ему здесь было нужно?15:47
- Потап впервые высказался о свадьбе с Каменских: такого заявления от звезды не ожидали15:20
- Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем15:02
- Вакарчук представил свою партию, а эксперт оценил ее шансы попасть в Раду14:47
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов под Горловкой и Ясиноватой14:32
- Коломойский вернулся в Украину не один: кто еще был в самолете, их знают все14:15
- Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем15:02
- Ученые сообщили, что вино может продлить жизнь 09:48
- Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме20:00
- Названо опасное побочное свойство аспирина15:17
- Названы самые распространенные "летние" болезни13:45
- Бумажек не будет: глава Минздрава рассказала о кардинальных изменениях09:31
- Как правильно пить кофе и не навредить здоровью09:15
- Названа опасность "отбеливающих" зубных паст 08:16
- Биоэнергетик Людмила Жукова дала прогноз по президентству Зеленского20:34
- "Особый сигнал для Зеленского", - Путин не собирается идти на уступки по Донбассу19:01
- Савченко закатила скандал из-за инаугурации Зеленского: подробности
- Комитет Рады принял окончательное решение о дате инаугурации Зеленского
- «Долго умирали»: дончане сообщили о закрытии гипермаркета «Мост» и предприятия «Лучиано»
- В Енакиево "ДНРовцы" пытали боксера-чемпиона Золотарева, брату прострелили ногу
- Коломойский вернулся в Украину не один: кто еще был в самолете, их знают все
- Стремительный разгром "ДНР": Гиркин проговорился
- У Зеленского рассказали о «перевороте» перед инаугурацией: «Накапливалось и…»
- Украина поставила Европе жесткий ультиматум: «убьете», сделано срочное заявление
- Возвращение "ПриватБанка" Коломойскому: у Зеленского озвучили неожиданное заявление
- Авария на "Азовстали" в Мариуполе: в конвертерном цехе разлилась сталь