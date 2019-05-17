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МАРОДЁРСТВО, КАК ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ НЕЗАВИСИМОСТИ!
Уже не первый год представители так называемых «ЛДНР» совершают разного рода деяния, за которые предусмотрена, в том числе, и уголовная ответственность. Еще несколько лет назад общество узнало о «подвигах» представителей незаконных вооруженных формирований в донецком «METRO» – тогда весь магазин был ими разнесен и разворован. Но «герои республик» решили всё повторить, и от их незаконных действий теперь пострадал супермаркет «Фуршет», который находится в Макеевке, на центральном проспекте Ленина. Данный магазин разграбили, имело место мародерство. От супермаркета почти ничего не осталось, представители «республик» воровали даже провода и профнастил, что уж говорить об остальном, что было в самом «Фуршете» – остались только одни развалины, мусор и голые стены.
В отличии от «METRO», тут не ведутся боевые действия, отсутствуют обстрелы – мирный и тихий центр Макеевки, но они все равно продолжают обвинять во всех своих бедах и совершенных преступлениях «кровожадных бандеровцев», при том, что именно они – представители «ЛДНР» – грабят захваченные территории и открыто мародерствуют.
Можно представить их уровень развития, если они не смогли организовать торговлю в захваченных ими же магазинах, а просто превратили их в разграбленные руины. Ведь было бы гораздо выгодней снова открыть тот же «Фуршет», зарабатывать деньги и при этом хотя бы как-то позаботиться о простых людях, но это, видимо, не в их планах. Их главная цель — это незаконная, часто разовая и жестокая, прибыль.
После разграбления и мародерства в супермаркете «Фуршет», расположенном в Макеевке, совершенных представителями незаконных вооруженных формирований, много простых жителей заинтересовались этим случаем. При этом некоторые даже решили пойти в этот же «Фуршет», точнее в то, что от него осталось, и заснять результаты похождений их новой власти. Кажется уже смешной фраза оператора соответствующего видео, который обещает отнести его «городскому голове» Макеевки.
К сожалению, за целых 5 лет некоторые жители ОРДЛО так и не поняли, что вся эта разруха и разгул преступности исходят от оккупационных «властей республики». Нужно заметить, что до появления «ДНР» и «ЛНР» все магазины, в том числе и супермаркеты, были целы, активно работали и обеспечивали жителям широкий выбор продуктов, а также хорошее питание. Вот такая она плата за необдуманные или принятые в эмоциональном угаре решения!
Источник Фейсбук
Теги: Донбасс, независимость, ДНР, ЛНР, мародеры
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