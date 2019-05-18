Астрологи рассказали, как переживают расставание разные знаки Зодиака

18.05.2019 09:13

Разбитое сердце — естественная реакция, и невозможно предугадать, какой именно она будет. Некоторые люди приходят в себя после расставания довольно быстро, в то время как другим могут потребоваться месяца и даже годы. Очевидно, что некоторые знаки Зодиака переживают разрыв отношений легче, чем другие, пишет from-ua.

У одних людей еще долго остаются собственнические чувства к своим бывшим партнерам, и они страдают от проблем с доверием. Другим людям везет больше, и они быстро приходят в себя и живут дальше. Прочитайте эту статью, чтобы узнать, как знаки Зодиака излечивают свое сердце после расставания.

Тельцы, Раки и Скорпионы — наиболее властные знаки зодиакального круга, и соответственно им сложнее всего пережить расставание. Они грустят и в тоже время злятся из-за того, что их, как им кажется, предали. Им необходимо оплакать свою утрату, а затем попытаться разобраться со своими смешанными чувствами. Злость может перерасти в ненависть, такую же сильную эмоцию, как и любовь. Представителям этих знаков Зодиака нужно быть осторожнее, чтобы не зациклиться на том, что давно осталось в прошлом.

Тельцу не нравится, когда его стабильности что-то угрожает. Хоть со стороны он и кажется спокойным, на самом деле в его голову могут приходить негативные мысли, и чтобы от них избавиться, представителю этого знака потребуется немало времени. Ему необходим толчком, чтобы начать жить дальше.

Раку будет больнее всего после расставания. Потеряв любимого человека, ему будет казаться, будто он лишился частички себя. Представителю этого знака нужно собраться с силами и двигаться вперед.

Скорпионы любят очень страстно, и сами в себе это ненавидят. Им сложно отпустить бывшего партнера, и из-за этого у них часто возникают мысли о мести. Зрелые Скорпионы понимают, что жизнь — это серия трансформаций, которые представляют собой болезненный процесс разрушения своего прошлого и формирования нового будущего. Как только они это осознают, боль после расставания станет если не легче, то, по крайней мере, терпимее.

Водолеи и Львы будут ждать, пока их жизнь не вернется в привычное русло, потому что представители эту двух знаков ждут, что окружающий мир будет подстраиваться под них, а не наоборот. Тем не менее, терпение не вернет то, что было утрачено, поэтому им придется прикладывать определенные усилия. Им нужно подстроиться под новые обстоятельства и наслаждаться одиночеством. Львы будут восстанавливать свое раненное эго. У них останется страх того, что подобное повторится снова, поэтому им необходимо будет набраться смелости.

Козероги и Девы будут вести себя так, словно они ожидали расставания, и с головой погрузятся в работу. Они будут утешать себя мыслями о том, что по крайней мере в этой сфере их будет ждать успех. Тем не менее, это может быть чревато тем, что их природное обаяние и притягательность могут отойти на задний план. Представителям этих знаков Зодиака стоит побаловать себя массажами, походами в спа и бьюти-процедурами. Если они сосредоточатся на своем теле и на том, чтобы стать счастливее, то новый партнер появится в их жизнях как по волшебству.

Весы не будут счастливы без второй половинки. Им будет больно, но в то же время и стыдно за то, что их унизили на глазах у всех друзей и знакомых. Представители этого знака Зодиака, тем не менее, мастерски умеют пользоваться своим очарованием, поэтому после расставания надолго одни не останутся.

Рыбы просто уйдут в себя. Если реальная жизнь не дает им то, что им нужно, они начнут жить в выдуманном мире, поскольку там всегда все заканчивается хэппи-эндом. Они не одиночки, и в скором времени в их жизни появится новый партнер, который их пожалеет. Представители этого знака Зодиака умеют оказываться в нужное время в нужном месте, поэтому новый роман не заставят себя ждать.

Овны, Стрельцы и Близнецы настоящие пофигисты. Они лучше остальных скрывают свое разбитое сердце и пытаются отвлечься на новые романтические приключения. Овны быстро приходят в себя и добиваются того, чего хотят, поэтому долго не станут скучать в одиночестве. У Близнецов всегда полно запасных вариантов, а Стрельцы решат отправится в путешествие, в котором, с большой вероятностью, их будет ждать новый роман.