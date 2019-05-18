К чему горят щеки: о чем говорит эта примета

18.05.2019 10:02

Народная мудрость гласит, если у вас горят щеки - о вас в этот момент кто-то думает. Однако трактовать примету стоит по-разному, в зависимости от случая или дня недели.

Об основных значениях народной приметы пишет from-ua.

Горят щеки: значение приметы

Если у вас горят щеки, то о вас кто-то вспоминает. Вы можете даже узнать, что именно в этот момент о вас думают или говорят. Для этого необходимо провести по щеке золотым кольцом и посмотреть на цвет полоски, оставшейся после него.

Если полоска темная, то вас ругают или обсуждают ваши поступки.

Если полоска светлая, то о вас говорят хорошо, возможно, хвалят.

Если полоса красная, значит, человек говорит или думает о вас нейтрально.

Многие трактуют эту примету по-иному, учитывая сторону щеки. В этом случае левая и правая щека горят к разным событиям.

К чему горит левая щека

Горит левая щека - примета плохая. Это значит, что кто-то у вас за спиной плетет интриги. Самое неприятное, что чаще всего примета указывает на близких людей или родственников.

Вполне возможно, что люди, которым вы доверяли, настроены против вас и хотят использовать ваше доверие и наивность в свои целях. Если у вас горит левая щека, то вам, конечно, не стоит тут же бежать и разбираться с тем, кто, по вашему мнению, может быть настроен негативно.

Лучше не давать повода для конфликта, не поддаваться на провокации и всеми силами стараться сохранять спокойствие. Пройдет время, и заговор близких людей против вас раскроется сам по себе.

К чему горит правая щека

Горит правая щека - примета хорошая. Это значит, что о вас думает ваш любимый человек, причем его мысли очень позитивные и добрые.

Вероятно, в этот момент он думает о том, как сделать вам приятное и как проявить по отношению к вам заботу.

Если у вас горит щека, но второй половинки у вас нет, то это повод задуматься над тем, что у вас появился тайный поклонник. Скорее всего, он давно уже мечтает о вас, однако что-то мешает ему открыть свои чувства.

Если горят обе щеки

Если у вас горят и правая и левая щеки, то это очень плохая примета. Она указывает на то, что в скором времени вы будете плакать и ваши слезы остудят пылающее лицо.

Эта примета может предсказывать несчастья, болезни, неудачи, обиды - все, что может причинить вред и вызвать слезы. Но исполнения этой народной приметы можно легко избежать.

Для этого нужно просто умыть лицо святой водой. Жар спадет, и примета не исполнится.