Как выбрать солнцезащитные очки

18.05.2019 20:03

Летом уровень ультрафиолетового излучения выше в 3 раза. Долгое пребывание под прямыми солнечными лучами может нанести вред глазам, так что стоит задуматься о покупке солнцезащитных очков. К этому вопросу необходимо подойти ответственно.

Если вы носите солнечные очки, то зрачки расширяются, и в глаза попадает больше ультрафиолетовых лучей. Из этого следует, что выбор в пользу некачественных солнцезащитных очков нанесет вред глазам, а именно роговице.

Первое, на что следует обратить внимание при выборе солнцезащитных очков – это наличие защиты от UVA- и UVB- излучений. Только такие модели смогут полноценно защищать от негативного воздействия.

Оправа также важна. Отдав предпочтение пластику или некачественному металлу, вы рискуете получить аллергическую реакции в местах соприкосновения кожи с очками.

Обратите внимание на сертификацию. В ней подтверждается наличие защитных фильтров и прочая необходимая информация .

Основными считаются три стандарта качества:

– европейский стандарт (EN 1836: 2005);

– австралийский стандарт (AS / NZ 1067: 2003);

– американский стандарт (ANSI Z80,3-2001).

Линзы в основном делают из стекла и пластика. В этом случае выбор остается за вами. Стекло - самый прозрачный материал, но довольно тяжелый и часто запотевает. Пластик легкий, но его легко поцарапать. Помните, что имитация качественного изделия остается всего лишь имитацией.

Источник: http://kr24.com.ua