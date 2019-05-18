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Как выбрать солнцезащитные очки
Летом уровень ультрафиолетового излучения выше в 3 раза. Долгое пребывание под прямыми солнечными лучами может нанести вред глазам, так что стоит задуматься о покупке солнцезащитных очков. К этому вопросу необходимо подойти ответственно.
Если вы носите солнечные очки, то зрачки расширяются, и в глаза попадает больше ультрафиолетовых лучей. Из этого следует, что выбор в пользу некачественных солнцезащитных очков нанесет вред глазам, а именно роговице.
Первое, на что следует обратить внимание при выборе солнцезащитных очков – это наличие защиты от UVA- и UVB- излучений. Только такие модели смогут полноценно защищать от негативного воздействия.
Оправа также важна. Отдав предпочтение пластику или некачественному металлу, вы рискуете получить аллергическую реакции в местах соприкосновения кожи с очками.
Обратите внимание на сертификацию. В ней подтверждается наличие защитных фильтров и прочая необходимая информация .
Основными считаются три стандарта качества:
– европейский стандарт (EN 1836: 2005);
– австралийский стандарт (AS / NZ 1067: 2003);
– американский стандарт (ANSI Z80,3-2001).
Линзы в основном делают из стекла и пластика. В этом случае выбор остается за вами. Стекло - самый прозрачный материал, но довольно тяжелый и часто запотевает. Пластик легкий, но его легко поцарапать. Помните, что имитация качественного изделия остается всего лишь имитацией.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, солнце, очки
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