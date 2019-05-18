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В вечном поиске: астролог назвал самые влюбчивые знаки Зодиака
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые больше других склонны влюбляться в одного, а через небольшой промежуток времени бежать к новому возлюбленному, пишет Политека.
Представители этих знаков Зодиака не могут долго любить одного человека. Им присущ извечный поиск новых отношений, которые способны подарить им острые ощущения от первого свидания, первого поцелуя, первого эротического переживания. Парапсихолог, астролог и психолог Сергей Ланг выделяет пять знаков Зодиака, которые могут легко влюбиться.
Рыбы
Представители знака Зодиака Рыбы, ни дня не могут прожить без чувства влюбленности. Когда они любят — они счастливы. Даже если рядом с ними нет идеального человека, они создадут себе образ, в который и будут влюблены без памяти. Рыбы способны часто менять свои личные предпочтения. Они могут влюбиться сегодня в одного, а потом неожиданно полюбить другого.
Весы
Многим представителям Весов часто присуще виктимное поведение (люди, которые любят быть жертвой прим. ред.). Поэтому они часто влюбляются в тех, кому совсем не нужны. А тех, кто готов ради них горы свернуть, они отвергают. Эти люди не могут определить, кто им все таки нужен, и очень часто общаются сразу с несколькими людьми и каждого любят. Весы часто сами рушат свои семьи и уходят в погоне за очередной влюбленностью.
Близнецы
В этих знаках Зодиака живет несколько личностей. Очень часто Близнецы сами не до конца знают себя: сегодня им нравится одно, а завтра — другое. Каждый человек способен открыть в них новые эмоции, которые до этого никто не мог затронуть. Именно поэтому Близнецы могут очень часто влюбляться и каждый раз они искренне полагают, что встретили своего человека. Их любовь бывает очень сильной, но, увы, очень короткой.
Стрелец
Стрельцы отличаются влюбчивостью с самого детства, чуть ли не с детсада. Уже в школе им могут нравиться сразу несколько одноклассников, и за год они способны «перелюбить» весь класс. Это качество мешает им во взрослой жизни, ведь Стрелец не может усидеть на месте, он просто не умеет жить по-другому. Стрелец бережет свою семью, но вот его второй половине не позавидуешь, потому что он всегда будет поглядывать налево, подыскивая лучшие варианты.
Лев
Львы — самые влюбчивые знаки зодиака. Влюбляются они всегда с первого взгляда, поэтому их жизнь может развернуться на пятачке, буквально за мгновение. Лев может с утра выйти из дома образцовым семьянином, а уже днем влюбиться в человека, с которым он встретился на работе. Лев умеет любить, но из-за своих чувств он теряет голову и ведет себя неадекватно по отношению к своему партнеру: ревнует и часто устраивает истерики.
Теги: Донбасс, поиск, знаки Зодиака, влюбленность
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