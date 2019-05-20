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И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей
Говорят, что пытаться понять женщину - дело неблагодарное. Наверняка, так считают мужчины, отчаявшиеся сложить два плюс два, наблюдая за сложным устройством женщин. А между тем, прекрасная половина человечества обладает удивительными способностями, о которых мы сейчас и расскажем.
1. Женщины умеют распознавать измену глядя на внешность мужчины.
Мы уже писали, что женщины могут распознать изменника с одного взгляда на его лицо — и это не шутка! Напомним, в Австралии провели исследование, в ходе которого 34 женщинам показывали фотографии незнакомых мужчин и просили их угадать, кто из них изменял своей жене.
Участницы исследования угадали в 62% случаев! Когда их попросили объяснить, на чём они основывали свои выводы, оказалось, что они чаще видели изменников в более мужественных мужчинах, а не в более красивых.
2. Женщины различают больше цветовых оттенков.
Женщины лучше различают цветовые оттенки, чем мужчины. Учёный Израиль Абрамов много лет изучал эту сферу и обнаружил, что мужчины лучше видят объекты, пересекающие их линию зрения, а женщины гораздо лучше видят цветовые различия.
Абрамов полагает, что это результат эволюции: мужчины ходили на охоту, а женщинам надо было различать различные оттенки растений, чтобы определить съедобные.
3. У женщин стресс способствует эмпатии.
Оказывается, женщины умеют обратить стресс себе во благо. По данным исследования 2014 года, в стрессовых ситуациях женщины лучше общаются с другими, тогда как мужчины, наоборот, становятся более эгоистичными.
Учёные предполагают, что это объясняется двумя причинами. Во-первых, женщины стремятся к общению в надежде, что другие люди помогут им устранить причину стресса. Во-вторых, при стрессе у них вырабатывается больше окситоцина, который делает их общительнее.
4. У женщин более крепкий иммунитет.
Известно, что женская иммунная система сильнее мужской. Это объясняется биологическими различиями между полами. В женском организме больше микроРНК, которая укрепляет иммунную систему и препятствует раковым образованиям.
5. Женские слёзы отталкивают мужчин.
Когда женщина плачет в присутствии мужчины, это понижает у него выработку тестостерона, убивая сексуальное возбуждение. Это тоже эволюционная адаптация.
Дело в том, что женщины наиболее эмоциональны в периоды наименьшей фертильности, поэтому секс в такие моменты меньше способствует продолжению рода.
6. У женщин более развитая интуиция.
По данным исследования Университета Торонто, во время овуляции женщины с большей точностью могут определить сексуальную ориентацию мужчины, чем в другие периоды. Чем женщина фертильнее, тем точнее она отличает геев от гетеросексуалов.
7. Женщины острее чувствуют опасность.
Все женщины отлично чувствуют опасность сразу после овуляции. Японские учёные провели исследование, в ходе которого просили женщин найти спрятанных на фото змей.
Они пришли к выводу, что повышенный уровень прогестерона и кортизола после овуляции повышает осторожность, что позволяет женщинам более точно определять опасность.
8. Женщины лучше справляются с многозадачностью.
Сомнений нет: женщины гораздо лучше приспособлены к многозадачности, чем мужчины. Британские учёные провели серию экспериментов, где сравнивали мужчин и женщин. Женщины быстрее и тщательнее справились со всеми задачами!
А вы знали об этих суперспособностях?
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, женщина, мужчина
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