Эксперт рассказала, как лечат аллергию

22.05.2019 13:30

В случае лёгкой аллергии достаточно просто ограничить доступ человека к источнику заболевания. В любом случае, полагает Логина, сначала необходимо прийти на приём к специалисту, чтобы пройти обследование и получить терапию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

«Лечение маленькими дозами пыльцы применяется у больных со множеством вариантов аллергии, когда она проявляется не только на пыльцу какого-то растения, а сразу на несколько аллергенов. Например, на деревья, злаковые растения, сорные травы, бытовые средства, фрукты, свежие соки», — рассказала эксперт.

Как пояснила Логина, такая аллергия проявляется обычно круглый год.

В случае аутолимфоцитной терапии под кожу вводят не маленькие дозы пыльцы растений, а собственные иммунные клетки-лимфоциты, добавила она.