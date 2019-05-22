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Эксперт рассказала, как лечат аллергию
В случае лёгкой аллергии достаточно просто ограничить доступ человека к источнику заболевания. В любом случае, полагает Логина, сначала необходимо прийти на приём к специалисту, чтобы пройти обследование и получить терапию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
«Лечение маленькими дозами пыльцы применяется у больных со множеством вариантов аллергии, когда она проявляется не только на пыльцу какого-то растения, а сразу на несколько аллергенов. Например, на деревья, злаковые растения, сорные травы, бытовые средства, фрукты, свежие соки», — рассказала эксперт.
Как пояснила Логина, такая аллергия проявляется обычно круглый год.
В случае аутолимфоцитной терапии под кожу вводят не маленькие дозы пыльцы растений, а собственные иммунные клетки-лимфоциты, добавила она.
Теги: Донбасс, здоровье, аллергия, лечение
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