Может, это вы? Астрологи назвали самый богатый и успешный знак Зодиака

24.05.2019 08:23

Человеку свойственно стремиться к богатству. Даже есть поговорка "Денег много не бывает". И хочется, если и не попасть в список Forbes, то хотя бы чтобы хватало на всё, пишет from-ua.

"А что если астрология как-то влияет на степень нашего благосостояния?" - подумали мы и обратились в тот самый список богатейших людей по версии известного журнала Forbes. Проанализировав даты рождения топ-30 российского списка, мы получили следующий любопытный хит-парад самых богатых знаков Зодиака.

5 место - Близнецы, Стрелец и Водолей (по 1 человеку)

Аутсайдерами рейтинга стали два из трех представителей стихии воздуха - Близнецы и Водолей и примкнувший к ним Стрелец. Под третьим зодиакальным знаком родился гендиректор УГМК Андрей Козицын. Водолеем является один из акционеров аэропорта "Внуково" Андрей Скоч, а Стрелец по гороскопу - президент вышеупомянутого УГМК Искандер Махмудов.

4 место - Козерог (2 человека)

Чуть чаще в рейтинге встречаются Козероги - Владимир Потанин, гендиректор "Норильского никеля" и Олег Дерипаска, президент компаний "Русал" и "En+".

3 место - Овен, Телец, Лев и Весы (по 3 человека)

Бронза отходит сразу 4 знакам, но преимущество у стихии Огня (Овен и Лев). За Овнов в списке отвечают президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун и владелец компании "ФосАгро" Андрей Гурьев. Львами являются акционер "Новатэк" Леонид Михельсон, инвестор Сергей Попов, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян. Под весенним знаком Телецродились крупнейший акционер "НЛМК" Владимир Лисин, основной владелец активов "Альфа-Групп" Михаил Фридман и владелец контрольного пакета акций баскетбольного клуба "Бруклин Нетс" Михаил Прохоров. Ну а Весы представляют еще один представитель "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, председатель совета директоров "ММК" Виктор Рашников.

2 место - Дева и Скорпион (по 4 человека)

Немного недотянули до звания победителя два представители осенних знаков зодиака. Девами в списке Форбс являются президент "Лукойла" Вагит Алекперов, основной акционер "USM Holdings" Алишер Усманов, председатель совета директоров "РМК" Игорь Алтушкин и основной владелец "Акрон" Вячеслав Кантор. А Скорпионы в топе - член совета директоров компании "Сибур" Геннадий Тимченко, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, акционер "Альфа-Групп" Герман Хан и владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев.

1 место - Рыбы (5 человек)

Наибольшие шансы разбогатеть, если верить Форбсу, имеют родившиеся под знаком Рыб. Кто же эти счастливчики? Совладелец "СУЭК" и "Еврохима" Андрей Мельниченко, член Совета Федерации Сулейман Керимов, председатель совета директоров компании "Евраз" Александр Абрамов, председатель совета директоров "Альфа-Банка" Петр Авен и основной владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев.

Бонус: Абсолютный аутсайдер - Рак (0 человек)

"Где же Раки?" - спросите вы. А их просто нет в топ-30 списка Forbes. Невероятно, но факт... Так что делайте выводы сами!