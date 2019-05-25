Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»

25.05.2019 13:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»

Актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла одну из главных ролей в сериале «Сваты», рассказала о депрессии после окончания съемок.
Об этом она рассказала во время интервью изданию StarHit.
«Я каждый раз очень ждала новых съемок в „Сватах“. Специально сидела на диетах, занималась спортом, ходила к косметологу. Помню, когда закончилась работа в сериале, у меня случилась настоящая депрессия», — рассказала Кравченко.
Актриса также призналась, что очень гордится сыгранной ролью.



Теги: Донбасс, депрессия, Сваты, сериал, актриса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх