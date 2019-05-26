Все рубрики раздела
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды11:24
- День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае10:41
- Вот кого ни в коем случае нельзя брать в крестные09:57
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- «Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение15:50
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях
Перед вами 4 знака зодиака, на которые стоит обратить внимание, если вы желаете долгосрочных отношений, пишет from-ua.
1. Телец
В отношениях с Тельцом вы можете быть уверены, что встречаетесь с тем, кто определенным образом устойчив и последователен. Вы всегда можете рассчитывать на него в рамках долгосрочных отношений. Это человек, обладающий невероятной стойкостью и надежностью. Он понимает, что отношения – это рутина, которая требует от него ежедневной работоспособности. Он никогда не согласится понизить уровень своей деятельности. Телец не сможет заснуть, если интересующий его спор не будет до конца разрешен. Ему всегда нравится баланс и симметрия в отношениях. Он никогда не совершает поступков, способных раскачать лодку.
2. Рак
Если вы когда-либо сталкивались с представителем данного знака зодиака, то вы точно знаете, насколько он заботлив и чуток по отношению к окружающим. Раки всегда чувствительны и осторожны в своем поведении. Они не любят говорить неправильные вещи, которые могут навредить или расстроить других людей. Они ведут себя на «уровне» и достоинстве, что редко можно встретить в наши дни. Раки хорошие коммуникаторы и ничуть не боятся выражать свои чувства и эмоции. Им свойственно легко привязываться к людям, имея аллергию на слово «нет». Ожидайте, что Рак всегда будет на вашей стороне.
3. Дева
Девы достаточно умны. Они естественным образом разрешают ту или иную проблему. Их познания в вопросах как преодолеть любые удары судьбы, которые могут встретиться на вашем пути, тому подтверждение. Они всегда используют аналитический подход, чтобы добиться успеха в любых отношений, в которых они находятся. Девы не любят действовать импульсивно, и всегда расчетливы. Они понимают, что отношения — это партнерство, и для того, чтобы держать мяч в руках нужно нечто большее, чем определенные усилия одного из партнеров.
4. Весы
Весы, как известно, одни из самых терпеливых людей в мире. Им известно о том, что все наиболее важное в этой жизни требует много времени и усилий. Весы понимают, что нужно для создания отношений и всегда преданы людям, с которыми находятся в отношениях. Благодаря своей зрелости им удается сохранить равновесие. Перед вами очень заботливые и любящие люди, что не боятся выражать свою привязанность по отношению к другим.
Теги: Донбасс, отношения, знаки Зодиака, верность, предатель
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание
- Названы самые подлые знаки Зодиака
- Кто из знаков Зодиака простит измену, а кто будет помнить ее всю жизнь
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака
- Как разным знакам зодиака спасти свои отношения от распада
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить
- Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было13:43
- Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь10:09
- Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 09:39
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО09:15
- Пехота ВСУ сожгла дотла передовую позицию оккупанта - пылало мощно: первые подробности боевой операции09:01
- Один из осужденных, которых забрали из «ЛНР», уже на свободе, – Денисова08:48
- Пять лет за терроризм: в Харькове вынесли приговор пособнику "ДНР", который планировал взорвать бомбу на станции метро. ВИДЕО08:30
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке08:08
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у всех мужчин07:52
- На Донбассе боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку" и понесли потери07:31
- Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было13:43
- Заявление Зеленского вызвало массовый гнев россиян: жители РФ возмущены словами украинского президента 13:28
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Зеленский напомнил гражданам Украины о важной дате12:48
- «Попадет в ад за…»: Квартал 95 публично похоронил Порошенко. ВИДЕО12:27
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды11:24
- Зеленский посетил «Лигу смеха» и снова поцеловал Кошевого в лысину11:05
- День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае10:41
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды11:24
- День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае10:41
- Вот кого ни в коем случае нельзя брать в крестные09:57
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- «Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение15:50
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске