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Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков
Харизма принуждает следовать за человеком, она может быть как негативной, так и позитивной. Что касается обаяния, то оно не может быть отрицательным — это способность человека нравиться всем без каких-то видимых причин, пишет from-ua.
Харизму можно выработать, а вот обаяние дается природой, являясь частью характера, внешности, речи и повадок. Это две независимые друг от друга черты человека, которые очень полезны в совокупности.
Близнецы
Люди, рожденные под этим Знаком Зодиака, одни из самых обаятельных в мире. Достигается это за счет невероятной сообразительности, отменного чувства юмора и умения вести диалог. Близнецы имеют в арсенале оружие, которого нет у очень многих — хорошо подвешенный язык. За словом в карман они не полезут никогда. Этим они очаровывают и заставляют восхищаться собой.
Харизма у них развита не всегда. Она не является прямым достоинством Близнецов. Особо успешными представителями этого Знака являются те, кому удается выработать ненавязчивую харизму. Из-за стремления Близнецов к свободе харизма им не так уж и нужна, хотя была бы полезной.
Дева
Эти люди не обладают выдающейся харизмой и выдающимся обаянием, но их секрет в другом. Дело в том, что у Дев есть достаточно приличный потенциал, и свои таланты они используют в нужное время, в нужном месте. С первого взгляда по ним не скажешь, что они притягательны и располагают к себе: это становится понятно в процессе общения. Девы — единственные люди, которые знают, когда нужно включить максимум своего обаяния, чтобы это не показалось наигранным. Они понимают, с кем и когда харизма станет действенным инструментом достижения целей.
Скорпион
В этих людях есть нечто таинственное. Их харизма просто запредельна, поэтому им прощают и чрезмерную ревность, и обиды, и плохое настроение. Стоит добавить, что Скорпионы обладают мощнейшей энергетикой, которая расширяет их ауру и делает биополе независимым. Это говорит о том, что управлять ими почти невозможно.
Зато управлять массами могут они, правда, талант этот нуждается в развитии. Разумеется, этому можно научиться, но не все Скорпионы пытаются познать тайны психологии. Некоторым достаточно того, что многое прощается им из-за «красивых глаз».
Стрелец
Это одни из самых проницательных людей. Стрельцы очень влияют на окружающих, могут манипулировать ими за счет своей мощной харизмы. Попадаются к ним в сети почти все, потому что они очень обаятельны. В них есть что-то такое, что заставляет просто тянуться к ним без каких-либо вопросов.
Обаяние Стрельцов — это их защита, потому что из-за нее хочется прощать им даже не самые красивые поступки. Харизма — это их основное оружие, которое помогает добиваться успехов в жизни. У этих людей идеальное сочетание данных качеств, поэтому их можно назвать одаренными от природы лидерами.
Водолей
Водолеи являются одними из самых харизматичных от природы людей. Они способны заставить идти за ними практически любого человека. Они обладают мощным даром убеждения, что позволяет им быть лидерами. Единственная проблема состоит в том, что Водолеям бывает трудно понравиться людям, которые не нравятся самим Водолеям. Представителям этого Знака нужно определенное время, чтобы добиться симпатии человека. Путь к обаянию масс может быть крайне непростым, но учитывая их усидчивость и целеустремленность, всё получается — нужно лишь желание.
Теги: Донбасс, люди, характер, знаки Зодиака
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