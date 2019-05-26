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Вот кого ни в коем случае нельзя брать в крестные
Крестные родители — ангелы в миру, которые призваны помочь маленькому человеку начать духовную жизнь, которые будут защищать его от соблазнов всю жизнь… Выбор крестных влияет на будущее ребенка, об этом нужно помнить всегда, пишет from-ua.
Обратившись к служителю в церкви, всегда можно получить точный ответ на этот вопрос. Брать в крестные отцы и матери перечисленных ниже людей не дозволено церковью!
Нельзя брать в крестные матери девушку младше 14 лет, в крестные отцы — юношу младше 15 лет. Только по достижении данного возраста можно заниматься духовным воспитанием, считает церковь.
Монаха и монахиню ни в коем случае нельзя брать в крестные.
Нельзя брать в крестные людей с психическими заболеваниями.
Возбраняется звать в крестные мужчину и женщину, состоящих в браке. Кумовьям церковь запрещает жениться.
Крестными не могут быть родители ребенка.
В народе считается, что нельзя брать в крестные матери для девочки незамужнюю женщину, а в крестные для мальчика — неженатого мужчину. Унесет счастье, всё заберет себе!
Конечно же, это глупое суеверие. Церковь не относится к нему серьезно, ведь никаких христианских корней оно не имеет, и одобряет такой выбор крестных родителей. Главное, чтобы люди были хорошие!
Еще одно суеверие — о беременных женщинах, которых нельзя брать в крестные матери.
Церковь не запрещает этого! Единственный момент, который может вызвать волнение: будет ли удобно крестной матери выстоять всё крещение, хватит ли у нее сил. Во многом это зависит от состояния здоровья и срока беременности у женщины.
Что такое самоотверженная любовь, как осознать границы между добром и злом, что такое вера, совесть, терпение и милосердие: обо всём этом должны рассказывать крестнику духовные родители при каждой встрече. Это главный их подарок!
Сложно понять и принять такое утверждение. У нас принято нести в дом крестника деньги, игрушки, принято проводить с ребенком время праздно. Это прекрасно, конечно! Но многие забывают, что крестные родители — прежде всего духовные наставники.
Молодой, незрелой душе так сложно в мире! Чтобы не делать ошибок в юности, чтобы стать успешным взрослым человеком и не сожалеть потом ни о чём, нужно в детстве получить достойное духовно-нравственное воспитание.
Таинство крещения ребенка проводится один раз. Ни в коем случае ребенка перекрещивать нельзя, что бы ни случилось! Церковь запрещает проводить этот святой обряд второй раз. Каких крестных выберут родители ребенку, такие и останутся на всю жизнь.
Теги: Донбасс, ребенок, церковь, суеверие, крестины
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- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО09:15
- Пехота ВСУ сожгла дотла передовую позицию оккупанта - пылало мощно: первые подробности боевой операции09:01
- Один из осужденных, которых забрали из «ЛНР», уже на свободе, – Денисова08:48
- Пять лет за терроризм: в Харькове вынесли приговор пособнику "ДНР", который планировал взорвать бомбу на станции метро. ВИДЕО08:30
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке08:08
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у всех мужчин07:52
- На Донбассе боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку" и понесли потери07:31
- Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды22:38
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