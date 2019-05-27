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Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами
Татьяна Мельничук – профессиональный трихолог и член Всеукраинской ассоциации Украины – как никто другой знает, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они стали длинными и густыми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В жаркое время года этот вопрос особо актуален. Ведь летом, когда так хочется восхищать роскошными волосами, они чаще всего пересушенные, ломкие и безжизненные. Мы попросили Татьяну составить мини-руководство по грамотному уходу. Итак.
Правильно моем
Через день, каждый день, раз в неделю… О том, как часто нужно мыть голову, задумывалась каждая из нас. И ответ прост: по мере загрязнения, а не из какого-либо расчета. Как только вы почувствовали (и увидели) потребность освежить волосы, сразу отправляйтесь в душ. Но не затягивайте: нельзя накапливать на коже остатки сального секрета, стайлинг и омертвевшие клетки. Намыливать кожу головы лучше 2–3 раза, для более качественного очищения.
Внимательно выбираем средства по уходу
Очень часто на консультации слышу жалобу: жирные корни и сухие концы. Узнаете себя? А в ходе разговора выясняется, что шампуни клиент выбирает для увлажнения длины волос, питания волоса по всей длине и т. д. Так вот, будьте внимательны: шампунь выбираем исключительно по типу кожи головы (жирная, сухая, нормальная), а маски, кондиционеры и масла – по типу и существующей проблеме стержня волоса (сухой, ломкий, окрашенный, вьющийся).
К примеру, взяв шампунь для жирной кожи головы, а также увлажняющую маску и кондиционер для длины волоса, вы избавитесь от жирности у корня и сухости по длине волос.
Стимулируем рост
На сегодняшний день существует огромное количество спреев, ампул, лосьонов для стимуляции роста волос. Рекомендую каждой девушке, у которой нет патологического выпадения волос, регулярно использовать их для поддержания здорового роста волос. Выбрать средство вы можете самостоятельно или с вашим парикмахером. Я советую любой хорошо зарекомендовавший себя на рынке, желательно органический, бренд.
Если выпадение волос больше нормы: длится более 3-х месяцев, есть залысины, присутствует чувствительность скальпа, повысилась жирность кожи головы, лучше не терять времени и обратиться к трихологу.
Подбираем профессиональные процедуры
Девушки часто идут на процедуры, не разобравшись в их действии, а потому не получают нужный эффект. Будьте внимательны: прежде чем назначать то или иное лечение, нужно выяснить причину выпадения волос и правильно назначить уход.
Самая распространенная процедура – мезотерапия. Для нее также есть масса препаратов с различным действием. Кстати, для чувствительных девушек с высоким болевым порогом есть аппаратная, безынъекционная мезотерапия. Стремительно набрала оборотов и PRP-терапия (терапия обогащенной тромбоцитами плазмы). Для лечения жирной себореи, сухости, чувствительности скальпа, для стимуляции роста волос применяются лечебные спа-процедуры с массажными техниками.
И напоследок, одна из эффективных процедур, направленных на восстановление утраченной густоты и качества волос – использование собственных стромальных стволовых клеток. Она назначается исключительно врачом, выполняется в стерильных условиях и имеет высокую эффективность.
Применяем целостный подход
Обожаю говорить своим пациентам: «Длина волос – дорогая шуба в вашем гардеробе». Именно после этой фразы отпадает много мифов. Например: если периодически подрезать кончики, волосы будут быстро расти. Все, что вышло за пределы кожи – это мертвая структура, твердый кератин. Как вы будете беречь длину, это уже ваше дело. Главное – знать: если волосы окрашены, вы регулярно сушите их феном, применяете утюжки и плойки, ходите в бассейн и так далее, минимум 1 раз в месяц нужно делать процедуры по восстановлению структуры волос у мастера.
При этом домашний уход в виде масок и масел тоже никто не отменял. Также помните: красота и блеск ваших волос напрямую зависят от состояния организма: от привычек питания, стрессов, ритма жизни. Поэтому забота о здоровье и гармоничное состояние – лучшие спутники тех, кто хочет стать обладателем роскошных волос!
Теги: Донбасс, здоровье, волосы
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