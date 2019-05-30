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Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота
Найден эффективный способ борьбы с жиром на животе.
Участники, занимавшиеся тренировками, уменьшили жировую массу почти на 1 кг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Регулярные тренировки способствуют уменьшению жировой массы на животе у пожилых людей.
Об этом заявили в Американском гериатрическом обществе.
Эксперты отмечают, что с возрастом даже у стройных людей пропадает талия, а одна из причин этого явления — малоподвижный образ жизни.
Так, ученые для эксперимента разработали специальный 10-недельный курс и отобрали две группы 70-летних людей с брюшным ожирением.
Экспериментальная группа занималась короткими тренировками три раза в неделю. Сначала занятия длились по 18 минут, затем их продолжительность выросла до 36 минут.
В результате участники уменьшили жировую массу почти на 1 кг и даже нарастили мышечную. При этом эффект был более заметен у мужчин, чем у женщин. Контрольная группа продолжала вести привычный образ жизни и подобных улучшений у нее не наблюдалось.
Теги: Донбасс, здоровье, пиво, живот
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