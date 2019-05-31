Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака

31.05.2019 10:32

Каждому из нас приходилось сталкиваться с людьми, которые отличаются непредсказуемым характером.

Общаться с ними довольно сложно, ведь совершенно не знаешь, как они отреагируют на наши слова, прислушаются ли, и понимают ли шутки. Эти личности отличаются перепадами настроения и постоянно удивляют своим поведением, ведь их слова и действия совершенно невозможно предугадать, from-ua.

Интереснее всего то, что непредсказуемость – это черта характера, обусловленная влиянием планет. В этой связи астрологи выделили 6 знаков Зодиака, представители которых отличаются самым непредсказуемым характером. Кто же они?

6. Овен

Овнов отличает импульсивность, и это делает личностей данного знака совершенно непредсказуемыми. Овны чрезвычайно опасны, так как в порыве гнева могут пойти на любые меры, совершенно не думая о последствиях. Рядом с этим личностями поневоле начинаешь вести себя осторожно, ведь подопечные Марса нетерпеливы и бестактны, и при этом совершенно уверены в своей правоте. Поэтому окружающие в беседе с Овнами стараются не спорить и соглашаться с этими людьми, от греха подальше. Неудивительно, что из-за своего «ершистого» и непредсказуемого характера личности данного знака часто теряют друзей и лишают себя возможности построить удачную карьеру.

Что характерно, Овны обладают невероятно изменчивым характером. Вспылив и наговорив обидных слов, уже через 15 минут эти люди совершенно не помнят обид и искренне улыбаются собеседнику, с которым бурно выясняли отношения. Но окружающие не столь отходчивы, и долго обижаются на Овнов за их поведение.

5. Скорпион

Это самые напористые личности среди всех знаков Зодиака. Когда Скорпиону что-то нужно, он из кожи вон вылезет, но добьется своего. В минуты, когда подопечного грозного и воинственного Марса охватывает жгучее желание, он становится совершенно непредсказуемым. Скорпион готов пойти на любую подлость и совершить любое коварство, если вы стали у него на пути. Есть возможность подставить вас — Скорпион воспользуется ей, а если на вас действуют угрозы и запугивания, то лучше этого человека стращать не умеет никто! В критические моменты у личностей данного знака исчезают моральные принципы, что очень удивительно, ведь большинство окружающих знает Скорпиона, как вежливого, учтивого и добродушного человека, готового всегда прийти на помощь.

А ведь самые близкие люди знают что «душка» Скорпион может быть настоящим собственником и тираном, что он может затаить обиду и годами вынашивать план жестокой мести! Естественно, зная о таких особенностях характера, окружающие не спешат сближаться со Скорпионом, и в общении с таким человеком стараются быть учтивыми, чтобы не испытать на себе его непредсказуемость.

4. Рак

Рак – самая загадочная личность среди всей зодиакальной «братии». Настроение этого человека может меняться по 10 раз за день, и если вы окажетесь рядом, именно вы станете причиной его слез и плохого настроения. И вы же вновь поднимете ему настроение, не предпринимая для этого абсолютно ничего! Рак все сделает сам, обидится и помирится! Вам же останется недоумевать, что в голове у этого человека и бывает ли он хоть когда-нибудь искренним? С этими представителями стихии Воды действительно сложно. Возможно, именно поэтому детям Луны так сложно завести семью. Раки никогда не бывают до конца искренними, их невозможно вытянуть на откровенность, и партнер просто не знает, какое будущее ожидает его рядом с этим человеком.

А еще, в Раке гармонично уживается балагур и редкостный нытик. Этот человек может «сделать ваш день» душевными историями и искрометными шутками, а может испортить настроение своим нытьем и вечными обидами. И каждый день, встречаясь с Раком, вы не знаете, чего ждать от этого непредсказуемого человека.

3. Близнецы

Двойственность натуры, присущая каждому представителю знака Близнецы делает этих людей одними из самых непредсказуемых людей. Подопечные Меркурия ненавидят строить планы, всегда действуют наобум, по наитию, и как душа пожелает. Естественно, окружающие не могут предугадать, как будет действовать Близнец в той или иной ситуации, ведь этого не знает даже сам Близнец! К тому же у личностей данного знака довольно лицемерный характер. Это хитрые люди, которые никогда не говорят открыто о своих намерениях, но если что-то задумали, обязательно добьются своего путем сплетен и интриг.

Каждый знает, что с Близнецом нужно держать ухо востро. Этот человек может предать и подставить вас в любую секунду, если это будет в его интересах. При этом вы никогда не найдете доказательств его вины, а осторожный Близнец будет улыбаться вам и «сочувствовать» вашим бедам. Очевидно, что ближе познакомившись с Близнецом, люди понимают, что этому человеку доверять нельзя, ведь он совершенно непредсказуем.

2. Козерог

Если Скорпиона называют самой опасным человеком, а Близнеца – самым двойственным, то Козерога – наиболее коварным. Только самые близкие и родные люди могут чувствовать себя в безопасности рядом с Козерогом. Остальные будут ощущать себя как минимум неуютно. Всегда рассудительные, мудрые и практичные Козероги совершенно меняются, когда ощущают себя уязвленными, или начинают завидовать другим людям. Что интересно, большинстве случаев эти неприятные ощущения связаны с финансами. Когда Козерога уязвляет чужая обеспеченность и в его сердце поселяется зависть, он становится совершенно непредсказуемым. В таком состоянии от этого человека можно ожидать любой подлости.

К слову, подобное состояние охватывает Козерогов в том случае, когда они встречают человека, которым не могут управлять, или того, кто ускользает из-под их влияния. В такие минуты подопечные Сатурна становятся крайне непредсказуемыми и опасными.

1. Водолей

Самым непредсказуемым знаком Зодиака, бесспорно, является Водолей. У этого человека отсутствуют любые рамки и ограничения, он не привязан ни к определенному месту, ни к конкретному человеку, а потому в любую секунду может исчезнуть из одного места, и появится в другом, даже самом неожиданном. Но непредсказуемость Водолея кроется не только в физической свободе. Подопечный Урана – настоящий бунтарь, который даже мыслит другими категориями. Он оригинален и непредсказуем в своих решениях, а четко выстроенному плану всегда предпочитает экспромт. И этим нестандартным подходом буквально ко всему, что его окружает, Водолей завоевывает у людей интерес.

В то же время окружающие редко сближаются с Водолеем, ведь этот оригинал любит шокировать публику своим внешним видом, своими поступками и высказываниями. Он знает, что вызывает недоумение своим поведением, но продолжает идти своим путем, так как совершенно не обращает внимания на чужое мнение. Естественно, стабильности от такого непредсказуемого человека ждать не приходится. Он может, как прославиться на весь мир, так и уйти в небытие, увлеченный своими грандиозными планами.