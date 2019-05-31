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Гороскоп совместимости: 15 знаков для счастливых отношений

31.05.2019 14:28
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Гороскоп совместимости: 15 знаков для счастливых отношений

Задумываясь о серьезных отношениях, на какие только уловки не идут люди, чтобы максимально идеально подобрать себе пару. Часто девушки высчитывают совместимость по гороскопу, чтобы их любимый человек обладал наиболее похожими интересами и качествами. Поэтому мы собрали информацию о том, какие знаки составляют самые счастливые, крепкие и в то же время яркие пары, пишет herbeauty.co.
1. Весы и Овен
Представители этих знаков – очень социальные люди. Их активность и коммуникабельность делает их не просто счастливыми людьми, но и очень состоятельными в паре. И да, вместе они смотрятся, как герои американских сериалов про капитана футбольной команды и самую популярную девушку в школе.
2. Овен и Близнецы
Специалисты говорят, что Овен и Близнецы составляют крепкую пару интеллектуально и физически. Обычно, это хорошие партнеры, которые могут объединиться ради важной совместной цели и быстро ее достигают, так как оба нацелены на результат.
3. Рыбы и Телец
Такое сочетание знаков, как нельзя лучше дополняет друг друга. Романтичность и душевная глубина Рыб делает богаче излишне практичного и приземленного Тельца. Зато Телец помогает мечтательным Рыбам привести дела в ритм и настроиться на достижение целей.
4. Скорпион и Рак
Это гремучая смесь, так как знаки сами по себе очень страстные. Их отношения очень крепкие, а любовь глубокая и взаимная. Рядом друг с другом они чувствуют себя в безопасности и под защитой. Такому союзу не страшны жизненные невзгоды.
5. Дева и Водолей
Данный случай, когда противоположности притягиваются, а после притирки наступает период райских отношений. Водолеи – веселые и открытые, а Девы – больше аналитики и интроверты. Но вместе, если не будут стараться переделать друг друга, они составят достойную пару.
6. Рыбы и Скорпион
Хотите бурной интимной жизни, задумайтесь об отношениях в таком сочетании знаков. Вы буквально не будете вставать из постели, думая, что подобного опыта у вас не было никогда и ни с кем.
7. Овен и Козерог
Проверено на опыте, что Овен и Козерог – идеальная комбинация знаков, когда объединяются два практичных и в то же время страстных знака. Они максимально подходят друг другу в предпочтениях по жизни, поэтому ценят отношения и стараются их развивать.
8. Близнецы и Весы
Это одно из самых ярких сочетаний пары, когда объединяются два интеллектуальных знака. Сами по себе Близнецы довольно нерешительные, Весы – нейтральные, но чаще берут на себя инициативу. Вместе они создают отличный союз, который уверенно двигается по жизни.
9. Рыбы и Рак
Долго и счастливо живут пары в таком сочетании, так как это случай соединения романтичных Раков с искренними в своей эмоциональности Рыбами. Обычно страсть на первом этапе отношений ведет к глубоким чувствам на всю жизнь.
10. Дева и Телец
Те, кто живут в таком союзе, знают, что любовь к Деве занимает особенное место в жизни Тельца. Подобная привязанность встречается очень редко, поэтому ее нужно беречь.
11. Стрелец и Лев
Знаки Огня Лев и Стрелец рады пробовать себя в приключениях, их просто манят заоблачные дали. Но стоит поберечь друг друга от ситуаций, связанных с огнем реальным, дабы не попасть в опасную ситуацию, где даже любовь не сможет помочь.
12. Козерог и Телец
Обычно в такие пары объединяются карьеристы. Козерог и Телец вместе добиваются сумасшедших результатов. Обычно это президент и первая леди, или начальник и его заместитель. Как бы то ни было, а вместе эти знаки в короткие сроки добиваются больших высот на профессиональном поприще.
13. Близнецы и Дева
Интеллект – ваше всё при выборе партнера? Тогда задумайтесь про сочетание Дева-Близнецы. Представители этих знаков могут обсуждать все, что угодно, и будут рады, что у них есть такой собеседник. Если они научатся выражать свои чувства, цены этим отношениям не будет.
14. Телец и Скорпион
Земля и Вода прекрасно сочетаются в знаках Тельца и Скорпиона. Этот тандем знаков оставляет много свободы в паре, не ограничивает их ни в чем, но в то же время они вместе, не боясь демонстрировать свою страсть и привязанность друг к другу.
15. Овен и Стрелец
Это сочетание знаков дарит буквально фонтан энергии. Овен и Стрелец заряжают друг друга эмоциями и страстью каждую минуту, проведенную вместе. Говорят, у них рождаются самые красивые дети.



Теги: Донбасс, отношения, совместимость, знаки Зодиака, счастье
 
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