Все рубрики раздела
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме09:56
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО09:36
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии11:30
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме
Иногда случается так, что в жизни наступает весьма сложный период. Множество неприятностей, подавленное настроение, все начинает валиться с рук. Люди обычно винят в этом самих себя или сложившееся обстоятельства. Но в некоторых ситуациях достаточно осмотреть дом. Есть вещи, которые могут приносить в жилище негативную энергетику, разрушать судьбы и даже психику людей, пишет from-ua.
Побитые зеркала или стекло
Нельзя, чтобы подобные вещи были в вашем доме. Даже небольшие трещинки или осколки меняют положительную энергию на отрицательную, приносят постоянные неприятности.
Сильно заношенная одежда
Некоторые люди могут хранить какую-то одежду или обувь «на память» и даже понятия не имеют, что такие вещи хранят в себе негатив, который накапливался годами. Из-за поношенной одежды могут появляться проблемы со здоровьем или в семье.
Посуда, на которой есть сколы или трещины
Эта ситуация аналогична треснувшему зеркалу или стеклу. Побитая посуда хорошо впитывает весь негатив и потом излучает его тем людям, которые ею пользуются.
Неработающая техника
Если какой-то прибор сломался и его нельзя уже починить, то не стоит держать его в доме. Такие вещи могут сильно затормаживать развитие и собирают в себе негатив. Выбросить их стоит не только для того, чтобы избавиться от лишнего негатива, но и для того, чтобы освободить место в доме.
Вещи умерших
Многие люди могут оставлять себе «на память» вещи тех людей, которых они любили. Ни в коем случае нельзя этого делать. Они могут быть насквозь пропитаны отрицательной энергетикой. Часто можно наблюдать, как после появления вещей умершего человека в доме, у его жителей может заметно ухудшится здоровье и появятся проблемы с личной жизнью.
Теги: Донбасс, энергетика, вещи, умерший
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье
- 5 вещей, которые забирают у нас энергию и силы
- Что категорически нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- Одежда, которая разрушают вашу энергетику
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- На предприятиях Донецкой области снизился уровень травматизма
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранены два бойца ВСУ10:51
- «Идите пробуйте сами»: в сети рассказали, сколько стоит получение паспорт РФ «без очереди» в ОРДЛО 10:17
- Под Мариуполем из-за Нацгвардии дачникам отключили электроэнергию09:15
- На линии разграничения скопилось более двухсот машин. Большая очередь у Марьинки08:43
- В «ДНР»: Как выглядит депо Донецкой железной дороги. ВИДЕО08:38
- В ОРДО признали наличие серьезных задолженностей по зарплате08:22
- "Он умный, он сделает это для бойцов ДНР", - донецкие сепаратисты выдвинули условие Зеленскому08:00
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок07:47
- Члены НВФ обнародовали видео «допроса» пленного бойца ВСУ17:15
- Зеркаль: Переговоры в «нормандском формате» можно начать не раньше осени15:48
- HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа11:00
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранены два бойца ВСУ10:51
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- «Идите пробуйте сами»: в сети рассказали, сколько стоит получение паспорт РФ «без очереди» в ОРДЛО 10:17
- Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме09:56
- В США создали первое в мире летающее такси на водороде (ВИДЕО)09:46
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО09:36
- Вышел первый тизер фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь" (ВИДЕО)09:25
- Под Мариуполем из-за Нацгвардии дачникам отключили электроэнергию09:15
- Сборная Украины вышла в плейофф ЧМ U-2009:05
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме09:56
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО09:36
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии11:30
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Рада утвердила переименование двух областей
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера