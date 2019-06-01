Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года

01.06.2019 14:46

Гороскоп на грядущие семь дней поможет вам понять, на какие дела и сферы жизни стоит обратить самое пристальное внимание. Впереди первая полноценная неделя лета, которая обещает быть очень интересной, пишет dailyhoro.

У каждого из нас есть свой источник силы. В период с 3 по 9 июня необходимо активизировать этот источник, потому что затраты энергии могут быть колоссальными. Звезды и планеты сейчас настроены на позитивный лад, но события, которые они могут вызвать, станут очень требовательными к человеческому терпению, физической и психологической стойкости.

Овен

Овнам удастся привлечь в свою жизнь позитивные перемены. Самыми важными днями астрологи называют для этих людей понедельник и воскресенье. Понедельник — время коллективного труда, дружбы, любви, поиска новых знакомств. В этот день направить всю свою энергию лучше на что-то созидательное, например, помочь кому-то из близких или коллег.

Воскресенье — безупречное время для романтики, свиданий, укрепления любви. Это крайне эмоциональный день, как и вся неделя в целом. Последний день недели — идеальное время для построения дальнейших планов на жизнь и поиска новой мотивации, расстановки приоритетов. В целом все эти семь дней будут очень яркими и скорее всего запомнятся Овнам надолго.

Телец

Последние три дня недели для Тельцов будут крайне непредсказуемыми. Особенно это касается воскресенья, в которое астрологи рекомендуют Тельцам не заниматься ничем, что могло бы поставить под удар их настроение. Мощный заговор от невезения и проблем поможет представителям этого Знака Зодиака выбрать правильный путь и не наткнуться на преграды. На выходных лучше отдыхать и не рисковать, не тратить свои деньги и свое время зря.

Остальные дни идеально подойдут для размеренной и спокойной работы, для активного отдыха, новых знакомств, поиска новых увлечений. Тельцам нужно будет заняться какими-нибудь важными делами, убраться дома, сделать перестановку мебели. В общении с окружающими им понадобится больше сопереживания и стремления к оказанию помощи.

Близнецы

Близнецам не стоит делиться своими планами с окружающими. Сложные дела лучше делать в одиночку. Доверять все самое сокровенное можно только второй половинке — у нее же можно спрашивать советы, интересоваться мнением относительно того или иного события. Что до окружающих, то пришло время научиться разбираться в людях и читать их намерения. Советы экстрасенсов в этим плане окажутся незаменимыми.

В целом неделя будет стабильной, поэтому панацеей от проблем будет спокойствие и размеренность. Не нужно бросать дела и начинать делать что-то новое. Лучше сфокусировать внимание на обязанностях, ступить на путь ответственности и самодостаточности. Пришло время переходить от слов к делу. Трудолюбивые Близнецы будут самыми счастливыми.

Рак

Раки без всякого сомнения относятся к самым романтичным и любящим Знакам Зодиака, однако сейчас такое время, когда стоит побыть в уединении. Это не значит, что нужно махать всем рукой и исчезать до следующего понедельника. Имеется в виду, что уединение станет лучшим лекарством от нервного напряжения. Оно поможет разобраться в себе и понять, куда дальше идти, по какой дороге следовать за счастьем.

Вполне возможно, что люди будут провоцировать в Раках появление новых сомнений и внутренних конфликтов. Именно поэтому лучше во всем полагаться на себя, на свои силы, не спрашивая ни у кого советов. Если в делах и в работе потребуется хладнокровие, то в любви лучше проявить дипломатичность. Любимый человек может начать остро нуждаться в поддержке Раков.

Лев

Эксперты выделяют пять простых шагов к счастью. Львы не всегда любят следовать инструкциям, но на этой неделе им нужен порядок. Предстоит увидеть во всем причины и следствия, не полагаясь лишь на голую интуицию. Следовать эмоциям в период с 3 по 9 июня не стоит, особенно если эти эмоции негативны. Ревность, страх и зависть будут разрушительными.

Самые благоприятные дни недели — понедельник и воскресенье. В эти дни Львам улыбнется удача. Их харизма и обаяние возрастут, что позитивно отразится на отношениях с противоположным полом. Единственное, чего действительно стоит остерегаться Львам, это мысли о том, что они всегда правы. Любые излишества, в том числе и в плане уверенности в себе, будут приводить к серьезным конфликтам.

Дева

Девам нужно уже в понедельник составить планы на неделю. Нужно следовать им неотступно до самого воскресенья. Первый день недели — самый важный, самый благоприятный и мощный в энергетическом плане. Планеты будут созидательными, поэтому людям данного Знака повезет в делах, требующих внимания и силы воли.

Энергетика человека весьма податлива и непостоянна. У Дев энергетический фон меняется очень резко и порой непредсказуемо. Однако в период с 3 по 9 июня их ждет спокойное время, когда их силы будут оставаться на одном уровне. Целеустремленность — лучшее качество для грядущих семи дней. Также более удачливыми будут наблюдательные и искренние Девы — им повезет и в любви, и в делах.

Весы

Весам следует сохранять порядок дома, чтобы энергетические потоки были более активными и стабильными. Также полезными окажутся утренние ритуалы на успех, которые позволят людям этого Знака настраивать себя на нужный лад заранее. Вся неделя будет очень позитивной, крайне стабильной, предсказуемой, но в воскресенье всё словно оборвется.

В последний день недели звезды поменяют свое настроение на отрицательное и деструктивное, существенно повысив активность, практически до максимума, что бывает редко. Это приведет к срыву планов, невозможности нормального отдыха, появлению депрессивных мыслей, неуверенности. Не стоит ставить себе палки в колеса, назначая какие-то дела на воскресенье — лучше просто отдохнуть и ничего не делать в этот день.

Скорпион

Скорпионам больше всего стоит остерегаться проблем 7 июня. В этот день планеты могут создать вокруг этих людей ореол негатива. Лучше стараться жить по законам Вселенной, потому что они помогают людям быть счастливыми, привлекать удачу, в меньшей степени зависеть от случайностей, настроения звезд и иных обстоятельств.

Эта неделя прекрасно подходит для борьбы со стереотипным мышлением, с неуверенностью. В отношениях с окружающими стоит проявлять активность и быть отзывчивыми, добрыми, созидательными. Не стоит тащить в свою душу различный эмоциональный мусор вроде обид или зависти. Нужно понимать, что у каждого человека своя дорога в жизни, а успех прямо пропорционален приложенным усилиям.

Стрелец

Харизма Стрельцов на этой неделе вырастет многократно. Особенно ярким днем может стать воскресенье, которое идеально подойдет для встреч любовного или делового характера. Это самый яркий и благоприятный день недели. Но и остальные дни тоже будут весьма приятными и продуктивными. Удача будет следовать за Стрельцами, но для этого стоит сохранять последовательность в действиях, не допуская никаких отклонений в планах.

Напористость и страсть — вот основное оружие представителей этого Знака Зодиака. Привлечь больше удачи помогут камни-обереги, а также наличие рядом близких людей. В бесконечной веренице событий нужно находить минутку для того, чтобы оглянуться назад и оценить свои поступки, посмотреть на себя со стороны. На этой неделе очень полезен для Стрельцов самоанализ. Критика окружающих людей тоже очень важна — астрологи советуют не реагировать на нее слишком резко.

Козерог

Козерогам пора перестать перетягивать на себя чужие проблемы. Стоит заняться собой и своими собственными планами, забыв обо всём, что их окружает. Также астрологи рекомендуют быть внимательными 7 и 9 числа, так как в эти дни деструктивные нотки в поведении планет проявятся острее. Нужно бороться с собственничеством, потому что это опасное чувство разрушает и любовь, и вдохновение.

На горизонте Козерогов могут возникнуть какие-то новые возможности, поэтому понадобится доля расчетливости, свежий взгляд на жизнь. Больше всего везти будет на этой неделе тем представителям этого Знака, которые умеют бороться с завистью и неуверенностью. Не всегда всё идет по плану, но всегда есть возможность вернуть всё на круги своя.

Водолей

Самый неблагоприятный день недели — пятница, но это не значит, что Водолеев ждут большие опасности. Просто в этот день им придется искать дополнительную мотивацию, потому что звезды будут негативно влиять на происходящие вокруг события. Утренняя медитация поможет сделать день более позитивным.

Вся неделя идеально подходит для духовных поисков, для самоанализа и размышлений о жизни, о будущем и прошлом. В делах стоит проявлять больше скромности, а в любви лекарством от бед станет честность. Водолей — жизнелюбивый Знак, которому трудно перестать верить в собственные силы. На этой неделе это жизнелюбие им очень сильно понадобится.

Рыбы

У Рыб начинается череда везения и период положительных эмоций. В финансовой сфере возможны серьезные изменения, за которыми стоит следить очень внимательно. Стоит помнить про знаки Вселенной, предупреждающие о скорой прибыли. Также полезно не забывать и про оборону. Этот период хорошо подходит для покупок, для совершения каких-то важных шагов вроде смены работы, поиска новых источников дохода.

Главное сейчас — не перекладывать ответственность на других людей. Рыбам необходимо самостоятельно справляться с проблемами и не бояться делать решительные шаги к намеченным целям. Уверенные в себе и знающие, зачем они идут вперед, Рыбы, будут оказывать особое влияние на окружающих людей, повышать свой авторитет.