Икона в подарок: приметы, мнение церкви и какую лучше выбрать

01.06.2019 15:43

Есть строгое ограничение, какие образа стоит дарить мужчинам, а какие – исключительно женщинам

Каждое торжество наполнено своим особым смыслом, поэтому подарок должен быть уместным. Тем более, если это настоящая святыня. Так какие же иконы подходят к тому или иному празднику и как их правильно дарить, пишет potustoronnee.

На свадьбу молодоженам

Принято, что новоиспеченную семью одаривают иконой только родители молодоженов. Хорошими подарками станут образа, которые были подарены на свадьбу самим родителям, как символ преемственности семьи, счастья и благополучия. Есть мнение, что образа, переданные от семьи родителей к семье детей в день свадьбы, имеют невероятную силу.

«Богоматерь» и «Святитель». Они дарят новой семье взаимопонимание, гармонию, защищают от ссор и разлада.

«Пётр и Феврония». Известная пара, которая пронесла свою любовь через всю свою жизнь, принесет молодоженам искренность чувств, уважение друг к другу и крепкое счастье.

Феодоровская икона Божией Матери. Этот образ преподносится молодоженам с заботой о будущих детках. Образ помогает зачать малыша, благополучно его выносить и легко родить – сильным и здоровым.

Дарить икону во время свадьбы нужно со словами уважения и пожелания новоиспеченной семье совета да любви. Жених и невеста по традиции должны три раза поцеловать лики святых и приложиться лбом. После этого перекреститься.

На день рождения

По некоторым приметам, именинник в свой день рождения наиболее уязвим как физически, так и душевно. Можно ли в таком случае дарить на день рождения иконы? Оказывается, что образа не просто подарок на день рождения – это оберег, талисман, защита от бед на всю жизнь. Поэтому подходить к выбору такого подарка нужно с особой тщательностью.

Существует строгое ограничение, какие образа стоит дарить мужчинам, а какие – исключительно женщинам. Давайте разбираться.

Какую икону подарить мужчине:

Образ Святителя Николая. Подойдет тем, кто много странствует, путешествует, ездит в командировки.

«Ангел-Хранитель». Защитит мужчину от зла, невзгод, поможет справиться с искушениями. Это универсальная икона, она подойдет для каждого.

Спас Нерукотворный. Его дарят тем мужчинам, кто по каким-то причинам редко посещают церкви.

Святой Георгий Победоносец. Поможет справиться с любой проблемой, направит на путь истинный в профессиональной сфере и в личных делах. Он также покровительствует всем военным.

Какую икону подарить женщине:

Казанская икона Божией Матери. Поможет обрести благополучие в семье, исцелит от недугов.

Вифлеемская икона. Подойдет тем дамам, кто мечтает о счастливом замужестве и детях.

Владимирская. Очень сильная икона для женщин-матерей: она помогает молящимся о своих детях.

Икона Богородицы «Троеручица». Избавит дом от горечи, злобы, вражды, защитит всю семью от любых невзгод.

На крестины

Самым уместным и необходимым подарком на обряд крещения считается именно икона. Крестнику или крестнице можно подарить именную иконку: лик святого на ней написан в соответствии с именем девочки или мальчика, которыми их нарекли во время крещения.

Например, Ольге можно смело вручить икону «Святая Ольга», Ивану – «Иоанн Креститель». Такой образ защитит младенца от недобрых людей, будет оберегать в любой ситуации.

Крестные также в старину дарили младенцу мерную икону – ее размер был точь-в-точь как рост ребенка во время крещения. Сейчас они делаются под заказ, освящаются и дарятся после совершенного обряда крещения.

Обычно такой подарок размещают над детской кроваткой, чтобы малыш мог видеть лик святого, невольно переглядываться и общаться с ангелом-хранителем.

Мальчику и девочке на крестины уместно дарить иконы: «Матрона Московская», «Богоматерь», «Пантелеймон Целитель».

На венчание

Обряд венчания считается высшей степенью проявления любви мужа к жене. Такой брак освящается небесами, поэтому в нём нет места ссорам, брани, размолвкам, изменам. Лучший подарок на такое событие – это икона с изображением святых пар.

Все остальные могут вручать мужу и жене иконы, которые будут покровительствовать молодой семье. Например, «Нечаянная радость». Такой образ поможет супругам жить в любви, счастье и взаимоуважении долгие годы, а также дарует защиту от бед и невзгод их будущим детям. Такую икону лучше поставить в спальне.

Самой сильной святыней для молодоженов считается «Матрона Московская». У этой святой можно просить здоровья для всей семьи, благополучия, избавления от зла и зависти. Помогает Матрона и с зачатием ребенка.

На новоселье

Оберегать дом, поддерживать в нем уют помогут иконы «Покрова», «Нерушимая стена», «Апостолы Пётр и Павел», подарить на новоселье также можно иконки с изображением Христа, матери-Богородицы и святого Николая Чудотворца.