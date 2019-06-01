Первое впечатление: что о разных знаках Зодиака думают окружающие

01.06.2019 21:32

Первое впечатление — самое яркое, поэтому над ним необходимо всегда работать. Кто-то делает упор на внешний вид, кто-то на манеру речи, кто-то использует камни-талисманы и энергетические уловки, пишет from-ua.

Еще многим помогает психология, наука людей прагматичных. Словом, каждый справляется как может, но всех качеств людей и их предпочтений вы не предвидите никак.

Вне зависимости от того, что вы делаете, некоторые аспекты первого впечатления у конкретных Знаков Зодиака схожи.

Кто-то предстает перед людьми более импозантным и нервным, кто-то более простым, спокойным. Некоторые нотки из первого впечатления людей о вас врезаются им в память навечно.

1) Овен: вы очень активны.

Как Овен вы полны энергии и кажетесь смелым, шумным и независимым человеком. Вы оставляете сильное впечатление, но иногда выглядите нестабильным человеком, поскольку легко увлекаетесь чем-то.

2) Телец: спокойствие и контроль.

Людям кажется, что Тельцы всегда знают, что делают. Вы не являетесь исключением. Даже если вы испытываете внутреннее замешательство, вы всегда действуете так, будто все находится под контролем, и окружающие верят в это.

3) Близнецы: дружелюбие и веселый нрав.

Обычно Близнецы как рыба в воде чувствуют себя в любой социальной ситуации и легко заводят новых друзей. Вы производите яркое впечатление, но окружающие иногда могут не догадываться о наличие у вас другой стороны.

4) Рак: отзывчивость.

Луна наделяет Раков чувствительностью, интуицией и состраданием. Иногда кажется, что вы готовы придти на помощь любому, кто в ней нуждается. Люди быстро понимают это, иногда начинают использовать вас.

5) Лев: вы великолепны и незабываемы.

Как Лев вы всегда помещаете себя в центр любой социальной ситуации, и даже незнающие вас лично люди, слышали о вас как об очень жизнерадостном человеке. Вы обладаете уникальными качествами, и после встречи с новым человеком надолго запоминаетесь ему.

6) Дева: вы очень скромны и серьезны.

Девы предпочитают заниматься своими делами и не хотят, чтобы внимание было сосредоточено на их персоне. Вот почему первое впечатление будет заключаться в том, что вы очень застенчивый и серьезный человек, обладающий умом и многими навыками.

7) Весы: вы дипломатичны и приятны в общении.

Ваша миссия- зглаживать острые углы и снижать напряженность. Иногда вам хочется угодить всем, и это бросается в глаза. Ваши действия иногда обусловлены тем, что вы не можете справиться с конфликтом, потому люди часто считают вас приятным, но мягким человеком.

8) Скорпион: глубина и таинственность.

Скорпион — это знак, который меньше всего заботится о том, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Вы можете казаться холодным человеком, который совершенно не заинтересован в новом знакомом, но по какой-то причине, это только привлекает к вам людей.

9) Стрелец: идеализм.

Вы пытаетесь совершить гораздо больше, чем можете. Люди обращают внимание на ваш мечтательный идеализм. Новый друг, вероятно, восхитится тем насколько вы идеалистичны, даже несмотря на то, что вам не удается сделать и половины из запланированного.

10) Козерог: всезнайка.

Козероги гордятся тем, что усердно работают и знают все необходимое для того, чтобы качественно выполнить свое дело. Любой, кто встречает вас, считает, что вы очень надежны и являетесь настоящим банком знаний.

11) Водолей: вы остроумны и непокорны.

Водолеи редко живут по каким-либо правилам, кроме собственных, поэтому мятежника в этих людях можно разглядеть за милю. С момента встречи каждый новый знакомый понимает, что вы невероятно независимы, оригинальны и имеете острый ум и способны необычно судить о различных вещах.

12) Рыбы: богемный артист.

Рыбами движет творчество. Это может означать предрасположенность к музыке и искусству, но не всегда давать трудолюбие. Новые друзья, вероятно, видят в вас бездельника с творческой жилкой, и они совершенно правы.