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Первое впечатление: что о разных знаках Зодиака думают окружающие
Первое впечатление — самое яркое, поэтому над ним необходимо всегда работать. Кто-то делает упор на внешний вид, кто-то на манеру речи, кто-то использует камни-талисманы и энергетические уловки, пишет from-ua.
Еще многим помогает психология, наука людей прагматичных. Словом, каждый справляется как может, но всех качеств людей и их предпочтений вы не предвидите никак.
Вне зависимости от того, что вы делаете, некоторые аспекты первого впечатления у конкретных Знаков Зодиака схожи.
Кто-то предстает перед людьми более импозантным и нервным, кто-то более простым, спокойным. Некоторые нотки из первого впечатления людей о вас врезаются им в память навечно.
1) Овен: вы очень активны.
Как Овен вы полны энергии и кажетесь смелым, шумным и независимым человеком. Вы оставляете сильное впечатление, но иногда выглядите нестабильным человеком, поскольку легко увлекаетесь чем-то.
2) Телец: спокойствие и контроль.
Людям кажется, что Тельцы всегда знают, что делают. Вы не являетесь исключением. Даже если вы испытываете внутреннее замешательство, вы всегда действуете так, будто все находится под контролем, и окружающие верят в это.
3) Близнецы: дружелюбие и веселый нрав.
Обычно Близнецы как рыба в воде чувствуют себя в любой социальной ситуации и легко заводят новых друзей. Вы производите яркое впечатление, но окружающие иногда могут не догадываться о наличие у вас другой стороны.
4) Рак: отзывчивость.
Луна наделяет Раков чувствительностью, интуицией и состраданием. Иногда кажется, что вы готовы придти на помощь любому, кто в ней нуждается. Люди быстро понимают это, иногда начинают использовать вас.
5) Лев: вы великолепны и незабываемы.
Как Лев вы всегда помещаете себя в центр любой социальной ситуации, и даже незнающие вас лично люди, слышали о вас как об очень жизнерадостном человеке. Вы обладаете уникальными качествами, и после встречи с новым человеком надолго запоминаетесь ему.
6) Дева: вы очень скромны и серьезны.
Девы предпочитают заниматься своими делами и не хотят, чтобы внимание было сосредоточено на их персоне. Вот почему первое впечатление будет заключаться в том, что вы очень застенчивый и серьезный человек, обладающий умом и многими навыками.
7) Весы: вы дипломатичны и приятны в общении.
Ваша миссия- зглаживать острые углы и снижать напряженность. Иногда вам хочется угодить всем, и это бросается в глаза. Ваши действия иногда обусловлены тем, что вы не можете справиться с конфликтом, потому люди часто считают вас приятным, но мягким человеком.
8) Скорпион: глубина и таинственность.
Скорпион — это знак, который меньше всего заботится о том, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Вы можете казаться холодным человеком, который совершенно не заинтересован в новом знакомом, но по какой-то причине, это только привлекает к вам людей.
9) Стрелец: идеализм.
Вы пытаетесь совершить гораздо больше, чем можете. Люди обращают внимание на ваш мечтательный идеализм. Новый друг, вероятно, восхитится тем насколько вы идеалистичны, даже несмотря на то, что вам не удается сделать и половины из запланированного.
10) Козерог: всезнайка.
Козероги гордятся тем, что усердно работают и знают все необходимое для того, чтобы качественно выполнить свое дело. Любой, кто встречает вас, считает, что вы очень надежны и являетесь настоящим банком знаний.
11) Водолей: вы остроумны и непокорны.
Водолеи редко живут по каким-либо правилам, кроме собственных, поэтому мятежника в этих людях можно разглядеть за милю. С момента встречи каждый новый знакомый понимает, что вы невероятно независимы, оригинальны и имеете острый ум и способны необычно судить о различных вещах.
12) Рыбы: богемный артист.
Рыбами движет творчество. Это может означать предрасположенность к музыке и искусству, но не всегда давать трудолюбие. Новые друзья, вероятно, видят в вас бездельника с творческой жилкой, и они совершенно правы.
Теги: Донбасс, впечатление, знаки Зодиака
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