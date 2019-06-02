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Можно ли употреблять вишни в период беременности

02.06.2019 09:56
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Можно ли употреблять вишни в период беременности

Специалисты поведали о том, можно ли употреблять вишню будущим мамам. Так пишет replyua.net.

Первым делом медики отметили, что в целом вышеуказанный вид ягод имеет позитивное воздействие на организм представительниц прекрасной половины человечества. При регулярном его введении в рацион питания женщины навсегда забывают о плохом самочувствии как в период менструации, а так и в момент наступления менопаузы. Если же использовать вишнёвую кору для приготовления настоек, можно с лёгкостью избавиться от маточного кровотечения, а также фиброзной миомы. Стоит помнить, что в состав вышеуказанного продукта входит большое количество антиоксидантов. Это снижает вероятность возникновения у женщин онкологических заболеваний.

Если говорить непосредственно о влиянии вишни на организм беременных, то необходимо вспомнить, что в её состав входит большое количество фолиевой кислоты. Это крайне хорошо влияет на внутриутробное развитие малыша. В частности, систематическое употребление вишни помогает защитить нервные клетки плода, а также способствует нормальному развитию его мозга.



Теги: Донбасс, беременность, польза, фолиевая кислота, вишня
 
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