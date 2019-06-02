Пауки в доме: почему их нельзя убивать

02.06.2019 16:14

Поверья гласят, что пауки могут предсказывать различные события. Именно поэтому убивать их – это только себе вредить. Паук в доме – к хорошим новостям. Относитесь к этим членистоногим бережно, чтобы не привлечь ненастья. Если вы «прихлопните» паука утром, ждите бытовых проблем, а вечером – финансовых трудностей, сообщает портал Новости Планеты.

Незначительные неприятности придут, если вы случайно убьете паука. Чтобы свести к минимуму возможные проблемы, убитого паука стоит вынести на улицу.

Если вы расправитесь с маленьким пауком, у вас будут трудности в личной жизни. Материальное положение ухудшится, если вы смахнёте паука с плеч и при этом он погибнет. Если создание ползло к вам и вы его убили – вы привлекли массу неудач. В прошлом люди верили, что паук, который кружится вокруг ног, притягивает счастье.

Не убивайте пауков газетой или другими предметами, так как это огородит вас от важной информации, которая качественно улучшит вашу жизнь.

Если убить членистоногое во время плетения им паутины, в доме поселятся злые духи. А если прихлопнуть сразу несколько пауков, неминуемы ссоры с родными и близкими. Вы навсегда забудете о чистой любви в случае убийства самки паука с детками.