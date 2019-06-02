Все рубрики раздела
- Пауки в доме: почему их нельзя убивать16:14
- Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам14:49
- Похудеть без голодания: ученые раскрыли секрет12:10
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией11:47
- Врач имеет право: Какую информацию о пациенте можно разглашать10:51
- Выращивайте картошку и заготавливайте консервы: политолог рассказал, что делать украинцам10:17
- Можно ли употреблять вишни в период беременности09:56
- Портников: "Зеленский - враг Путина, а с врагами он не договаривается. Он их уничтожает. Он их обманывает"07:30
- Возвращение Донбасса: Дипломат считает, что нужна новая философия мирного процесса22:11
- Первое впечатление: что о разных знаках Зодиака думают окружающие21:32
Пауки в доме: почему их нельзя убивать
Поверья гласят, что пауки могут предсказывать различные события. Именно поэтому убивать их – это только себе вредить. Паук в доме – к хорошим новостям. Относитесь к этим членистоногим бережно, чтобы не привлечь ненастья. Если вы «прихлопните» паука утром, ждите бытовых проблем, а вечером – финансовых трудностей, сообщает портал Новости Планеты.
Незначительные неприятности придут, если вы случайно убьете паука. Чтобы свести к минимуму возможные проблемы, убитого паука стоит вынести на улицу.
Если вы расправитесь с маленьким пауком, у вас будут трудности в личной жизни. Материальное положение ухудшится, если вы смахнёте паука с плеч и при этом он погибнет. Если создание ползло к вам и вы его убили – вы привлекли массу неудач. В прошлом люди верили, что паук, который кружится вокруг ног, притягивает счастье.
Не убивайте пауков газетой или другими предметами, так как это огородит вас от важной информации, которая качественно улучшит вашу жизнь.
Если убить членистоногое во время плетения им паутины, в доме поселятся злые духи. А если прихлопнуть сразу несколько пауков, неминуемы ссоры с родными и близкими. Вы навсегда забудете о чистой любви в случае убийства самки паука с детками.
Теги: Донбасс, убийство, приметы, паук
- Мощная донецкая женщина убила сожителя одним ударом
- Кличка - "Палач": стало известно, кто убил Дмитрия Чернявского
- В обменнике Донецка жестоко убили беременную женщину
- Беспрецедентная ситуация. ПриватБанк выплатит за головы убийц своих сотрудников миллион
- Скандальное дело о массовом убийстве в "ПриватБанке". Правды не узнаем никогда?
- Подозреваемые в убийстве в "ПриватБанке" стали обвиняемыми
- На Донетчине получил ранение мирный житель15:51
- В Мариуполе участнице массового забега стало плохо. Девушку увезли в больницу15:06
- Будет стоить всю зарплату: стала известна правда о российских паспортах в «Л/ДНР»14:07
- «Вода по 35 грн та сьомга по 1500 за кг» — у ДонВЦА закупили продукти за ціною в два рази вище за ринкову13:45
- Танки, артиллерия, авиация: ВСУ показали, как остановят вторжение России на Азове13:30
- Донетчина: Какие основные города выбирают переселенцы13:12
- Враг под Донецком к чему-то готовится - бойцы ООС показали настораживающие кадры позиций оккупанта12:53
- Террористы "ДНР" подняли "вой" в Сети из-за предательства командиров, ситуация выходит из-под контроля11:22
- Под Мариуполем прозвучали взрывы11:07
- «Рогатая» помощь: Жителям прифронтовой зоны подарили коров редкой породы09:31
- Пауки в доме: почему их нельзя убивать16:14
- На Донетчине получил ранение мирный житель15:51
- Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы15:31
- В Мариуполе участнице массового забега стало плохо. Девушку увезли в больницу15:06
- Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам14:49
- Макрон пригласил Зеленского с визитом во Францию: что известно14:31
- Будет стоить всю зарплату: стала известна правда о российских паспортах в «Л/ДНР»14:07
- «Вода по 35 грн та сьомга по 1500 за кг» — у ДонВЦА закупили продукти за ціною в два рази вище за ринкову13:45
- Танки, артиллерия, авиация: ВСУ показали, как остановят вторжение России на Азове13:30
- Донетчина: Какие основные города выбирают переселенцы13:12
- Пауки в доме: почему их нельзя убивать16:14
- Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам14:49
- Похудеть без голодания: ученые раскрыли секрет12:10
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией11:47
- Врач имеет право: Какую информацию о пациенте можно разглашать10:51
- Выращивайте картошку и заготавливайте консервы: политолог рассказал, что делать украинцам10:17
- Можно ли употреблять вишни в период беременности09:56
- Портников: "Зеленский - враг Путина, а с врагами он не договаривается. Он их уничтожает. Он их обманывает"07:30
- Возвращение Донбасса: Дипломат считает, что нужна новая философия мирного процесса22:11
- Первое впечатление: что о разных знаках Зодиака думают окружающие21:32
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок
- В «ДНР» сократили комендантский час