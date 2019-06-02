Похудеть без голодания: ученые раскрыли секрет

02.06.2019 12:10

Если человек привык всю жизнь плотно питаться, он никогда не выдержит жесткую диету, поэтому ему нужно, прежде всего, изменить меню своего рациона, чтобы сбросить лишние килограммы.

Как сообщает replyua.net, специалисты из Кембриджского университета смогли установить, что избавиться от лишнего веса можно без голодания. Для этого нужно просто выбирать для меню самые низкокалорийные продукты, но при этом размеры порций останутся прежними. Низкокалорийные продукты – это цельнозерновые злаки, фрукты, а также овощи, богатые клетчаткой и не содержащие крахмал.

«Важно сбалансированное питание. Для ощущения сытости важен белок. Когда он попадает в желудок, организм подавляет чувство голода», - отмечают авторы исследования. По их словам, из других продуктов нужно остановиться на орехах, оливковом масле, авокадо. Эти продукты нормализуют пищеварение. Чтобы чувство сытости пришло как можно раньше, во время еды обязательно пейте чистую воду или холодную, или слегка охлажденную – так организм затратит больше энергии на доведение напитка до нужной температуры.