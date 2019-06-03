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Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров
Самки комаров всегда безошибочно определяют свою жертву, ведь недаром многие люди отмечают, что эти насекомые кусают их намного чаще, чем остальных.
Как передает replyua.net, ученые провели масштабные эксперименты и установили, почему комары предпочитают кусать только определенных людей.
Секрет кроется в группе крови. У каждой крови индивидуальный состав, к примеру, у крови второй группы присутствует особый белок антиген, а людей с первой группой крови он отсутствует. После исследования специалисты сделали заключение о том, что комары предпочитают первую группу крови. Именно эту категорию добровольцев, участвующих в исследовании, кусали при любом случае. Ученые пришли к выводу, что причиной этого является особая консистенция крови, на изменение которой влияет отсутствие белков, а также гладкая поверхность эритроцитов.
На втором месте у кровопийцы стоит вторая группа крови. Примечательно, что самки комаров больше любят кровь второй группы отрицательного резус-фактора. А вот людям с третьей и четвертой группой крови повезло намного больше – в основном, насекомые обходят их стороной. Впрочем, ученые не могут установить, как комары определяют группу крови, не попробовав на вкус. А еще этих насекомых очень привлекает запах пота. Они чувствуют его за тысячи метров.
Теги: Донбасс, ученые, комар, группа крови
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