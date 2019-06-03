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Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров

03.06.2019 10:00
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Самки комаров всегда безошибочно определяют свою жертву, ведь недаром многие люди отмечают, что эти насекомые кусают их намного чаще, чем остальных.

Как передает replyua.net, ученые провели масштабные эксперименты и установили, почему комары предпочитают кусать только определенных людей.

Секрет кроется в группе крови. У каждой крови индивидуальный состав, к примеру, у крови второй группы присутствует особый белок антиген, а людей с первой группой крови он отсутствует. После исследования специалисты сделали заключение о том, что комары предпочитают первую группу крови. Именно эту категорию добровольцев, участвующих в исследовании, кусали при любом случае. Ученые пришли к выводу, что причиной этого является особая консистенция крови, на изменение которой влияет отсутствие белков, а также гладкая поверхность эритроцитов.

На втором месте у кровопийцы стоит вторая группа крови. Примечательно, что самки комаров больше любят кровь второй группы отрицательного резус-фактора. А вот людям с третьей и четвертой группой крови повезло намного больше – в основном, насекомые обходят их стороной. Впрочем, ученые не могут установить, как комары определяют группу крови, не попробовав на вкус. А еще этих насекомых очень привлекает запах пота. Они чувствуют его за тысячи метров.



Теги: Донбасс, ученые, комар, группа крови
 
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