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12 продуктов, которые могут оказать странное влияние на вашу психику
Здоровое питание всё больше входит в моду. Рассматривая товары на полке магазина и читая состав, мы стараемся разобраться, какие продукты принесут пользу нашему телу, а какие — скорее навредят.
Но наука доказывает, что порой не так-то просто однозначно ответить на вопрос о пользе или вреде продуктов, потому что они содержат в себе очень много разных веществ, пишет lifter.
Вот 12 продуктов, которые оказывают неожиданное влияние на психику:
1. Рис.
Шлифованный рис содержит быстрые углеводы, ускоряющие проникновение молекул глюкозы в кровь. Концентрация сахара может резко подскочить, что плохо скажется на здоровье мозга и нервной системе.
2. Попкорн.
Попкорн содержит белок, золото, фосфор, железо, кремний и магний, необходимые для нормальной работы нервной системы. А витамин B в попкорне ещё и помогает бороться с депрессией и стрессом.
3. Тунец.
В тунце содержится много ртути. А переизбыток ртути в организме может привести к нарушениями памяти. Кроме того, в тунце есть полихлорированный бифенил — синтетическое вещество, которое нарушает гормональный фон и работу нервной системы.
4. Смалец.
В смальце содержится редкая арахидоновая кислота. Она входит в состав тканей организма и незаменима для нормальной работы мозга. А ещё она помогает бороться с болезнью Альцгеймера.
5. Злаки.
Злаки содержат глютен, необходимый им для роста. Антитела (белковые соединения, предотвращающие размножение микробов и уничтожающие их токсические отходы) в составе глютена могут разрушать полезные для нас вещества. А недостаток этих веществ приводит к паническим атакам и депрессии.
6. Чёрный шоколад.
В чёрном шоколаде есть флавоноиды, активирующие клетки мозга. Этот продукт расширяет сосуды, стимулирует умственную деятельность и способствует поступлению кислорода в мозг.
7. Сыр.
Сыр содержит тирамин, образующийся при распаде белка. Тирамин может существенно повысить кровяное давление и вызвать мигрени.
8. Печёный картофель.
Печёная картошка богата калием, который помогает кислороду попадать в мозг. В ней также есть глюкоза, витамин B и аминокислоты, стимулирующие кровоснабжение мозга и улучшающие его работу.
9. Фасоль.
Фасоль содержит танин. При переизбытке танина организм не может усваивать такие микроэлементы, как железо. Это может нарушить приток крови к мозгу и вызвать анемию.
10. Куркума.
Куркумин, вещество в составе куркумы, содержит много антиоксидантов и препятствует старению мозга. Эти вещества поддерживают когнитивные функции, которые с возрастом обычно ухудшаются.
11. Шафран.
Шафран содержит много микроэлементов, витамины B и C. Он не только улучшает работу мозга, но и помогает при некоторых расстройствах.
12. Корица.
Корица активизирует мозг благодаря содержанию двух важных веществ: коричного спирта и коричного альдегида. Запах корицы помогает нам решать задачи, требующие внимательности, визуальной памяти и быстроты реакции.
Теги: Донбасс, психика, влияние, продукты
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