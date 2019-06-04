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Рис с пластиком и мясо с клеем: как выявить продукты-подделки
Более креативными, чем все художники и писатели мира, могут считаться только алчные производители продуктов, которые готовы пойти на компромисс с совестью и кормить людей откровенной химией ради большей прибыли. Как выявить фальсификацию и случайно не съесть мороженое со стиральным порошком, далее в материале MRPL.CITY.
Сыр для сандвичей
Аппетитно-желтый, ароматный, тоненький ломтик плавленого сыра для сандвичей может на самом деле оказаться сыром только наполовину. Или на треть. Или и того меньше. Узнать подделку просто - переработанный сыр с химикатами тяжело поддается плавлению. Если подставить край ломтика под горелку, он чернеет и сворачивается. Натуральный сыр хорошо плавится под воздействием огня и стекает вниз крупными каплями.
Рис
Недобросовестные производители приловчились подделывать крупу, смешивая зернышки риса с кусочками пластика, таким образом наращивая себе прибыль. Выявить поддельный рис можно с помощью нагревания на сковороде: пластик становится прозрачным и плавится, в то время как зерна риса остаются белоснежными и невредимыми.
Детское питание
Каша для младенца, якобы обогащенная кальцием, может содержать другую «добавку» - железо. Настоящие кусочки железа, невидимые глазу. Чтобы выявить их, приготовленную кашу необходимо поместить в прозрачный герметичный пакет с застежкой и провести по пакету крупным магнитом. Темные кусочки металла всплывут на поверхность.
Витамины
Чтобы убедиться, натуральные ваши витамины или синтетические, необходимо разложить пилюли на противень, поместить в разогретую духовку и попробовать запечь. Искусственные витамины быстро сгорят и расплавятся, натуральные – нет.
Мясо
Иногда то, что мы воспринимаем как жир в мягком кусочке мяса, на самом деле является клеем. Производители используют его, чтобы связать между собой неиспользованные куски мяса и превратить их в дорогостоящий «сочный» бифштекс. Мясо в местах склейки не может нормально прожариться – остается сырым.
Мороженое
Шарик белоснежного пломбира с лимонным соком – любимый десерт многих в летний сезон. Но, если в процессе приготовления лакомства мороженое начало пениться и пузыриться под воздействием сока, значит перед вами подделка. Секрет в том, что некоторые производители добавляют в мороженое стиральный порошок, чтобы оно было светлым и блестящим.
Молоко
Еще один «лайфхак» от производителей, как повысить прибыль от молока – разбавить его рисовой водой. Выявить ее можно, добавив в стакан молока водоросли – распространенную ламинарию (морскую капусту). Если размешать поддельное молоко, под воздействием водорослей оно станет синеватым, а натуральное сохранит свой цвет.
Картофель
Старые продукты, которые вот-вот нужно списать, находчивые предприниматели подкрашивают, придавая им товарный вид. Эта судьба может постигнуть и «молодой» картофель: чтобы проверить, есть ли «грим», нужно смочить ватку в воде с растительным маслом и протереть кожуру.
Горошек
«Фокус» с покраской применим не только для картофеля, но и сушеного зеленого горошка – сочный, аппетитный цвет бобового может быть обманом, за которым прячется старый горох. Раскрыть фальсификацию можно, если сварить горошек – в процессе вода окрасится в зеленый цвет, а горох примет естественный желтый оттенок.
Кофе
Любители легкой наживы научились подделывать и кофе. Чтобы определить, если ли посторонние добавки в напитке, поместите ложку кофе в стакан воды. Натуральный кофе весь осядет, в то время как добавки останутся плавать на поверхности.
Чай
От обилия пакетированного чая в магазинах Мариуполя буквально ломятся прилавки – заваривать его быстро и удобно, напиток чрезвычайно популярен. Понять, что чай в пакетике натуральный, помогут вода и фильтр. Пакетик необходимо разрезать, содержимое высыпать на фильтр и слегка сбрызнуть холодной водой. Если фильтр остался чист – чай натуральный, без посторонних добавок.
Соль
Производители могут увеличивать массу соли в пачке за счет мела. Выявить этот «фокус» можно, если добавить ложку соли в стакан воды. Мел сделает ее мутной, а чистая соль без добавок бесследно растворится.
Специи
Отличить поддельную куркуму, к примеру, поможет огонь. Наберите полную ложку специй и подожгите – чистые, без добавок приправы воспламеняются над огнем, а с примесями, искусственные тлеют, но не горят.
Мед
Фабричный мед, для большего веса продукта, может содержать воду. Выявить ее можно следующим способом: окунуть маленькую свечку фитилем в мед, затем поджечь и следить за результатом. Свеча потухла – мед разбавленный.
Масло
Сливочное масло и спред разительно отличаются по цене, но визуально их отличить не так просто. Выявить, действительно ли вам продали сливочное масло, можно, если растопить кусочек и добавить туда сахар. Если сахар станет розовым, значит продукт содержит растительное масло, то есть перед вами спред.
Овощи и фрукты
Сохранить свежесть, блеск и товарный вид продуктов многим производителям помогает воск, которым натирают овощи и фрукты. При этом воск человеческому организму пользы не несет – чтобы удалить его с поверхности продуктов, их нужно опустить на некоторое время в теплую воду.
Теги: Донбасс, вред, подделка, продукты, предприниматель
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