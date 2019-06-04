Советы по жизни, которые вашему знаку Зодиака нужно принимать всерьез

04.06.2019 14:25

Судьба посылает нам подсказки постоянно. И вот, что нужно запомнить каждому знаку Зодиака, пишет lifter.

Овен: будьте дружелюбны или умрете в одиночестве.

Вы можете выжить в глубокой тишине и одиночестве. Но наличие большого количества друзей более полезно, чем вы могли себе представить. И нравится вам это или нет, нам всем нужен кто-то.

Телец: слушайте больше.

Вы слушаете только первых десять минут. Советуем вам обращать больше внимания на других людей, больше слушайте и говорите меньше.

Близнецы: рискуйте.

Для большинства Близнецов характерно дважды подумать. Забудьте тяжелый багаж и мысли, жужжащие в вашем мозгу. Иногда стоит рискнуть, чтобы жить так, как вы хотите.

Рак: научитесь справляться со своими эмоциями.

Всякий раз, когда Раки сталкиваются с лавиной эмоций, они либо убегают, либо свертываются в клубок и ждут, когда уйдут негативные чувства. Научитесь проживать эти эмоции.

Львы: не торопитесь, или пожалеете.

Большинство Львов - поклонники того, чтобы всегда двигаться вперед. И в этом нет ничего плохого, за исключением того, что, двигаясь слишком быстро, вы можете пропустить лучшие моменты.

Дева: реализуйте творческий потенциал.

У большинства Дев очень сильное творческий потенциал. Проблема в том, что большинство Дев не замечают этого. Дайте выход своим творческим мыслям.

Весы: повзрослейте.

Большинство Весов любят вечеринки, тусоваться с друзьями и жить беззаботной жизнью. Эта Вселенная не состоит из солнечного света и кексов. Хотите вы или нет, столкнуться с реальностью вам все равно придется.

Скорпион: не думайте о мелких недоразумениях.

Вы видите одну сторону истории, и относитесь к ней как к «всему». В результате вы часто слишком много внимания уделяете мелочам. Зачем вы сами себе усложняете жизнь?

Стрелец: не зацикливайтесь на деньгах.

Серьезно, если вы можете купить качественную косметику за 100 долларов, зачем идти и покупать набор за 500 долларов? В этом мире определенно больше смысла, чем бренды, этикетки и деньги.

Козерог: заботьтесь о себе.

Козерог всегда ставит других людей на первое место. Помните, что единственный способ помочь другим - это когда ваш разум, тело и дух находятся в хорошем состоянии.

Водолей: наведите порядок со своей чувствительной природой.

Мы не говорим, что неправильно строить вокруг вас крепкие стены, но вы можете подумать о том, чтобы быть менее чувствительными.

Рыбы: оставайтесь воодушевленным - это ключ к успеху.

Рыбы - это люди, у которых иногда очень мало вдохновения. Если вы хотите максимально использовать свою жизнь, вам придется научиться больше расслабляться.