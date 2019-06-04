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Советы по жизни, которые вашему знаку Зодиака нужно принимать всерьез

04.06.2019 14:25
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Советы по жизни, которые вашему знаку Зодиака нужно принимать всерьез

Судьба посылает нам подсказки постоянно. И вот, что нужно запомнить каждому знаку Зодиака, пишет lifter.
Овен: будьте дружелюбны или умрете в одиночестве.
Вы можете выжить в глубокой тишине и одиночестве. Но наличие большого количества друзей более полезно, чем вы могли себе представить. И нравится вам это или нет, нам всем нужен кто-то.
Телец: слушайте больше.
Вы слушаете только первых десять минут. Советуем вам обращать больше внимания на других людей, больше слушайте и говорите меньше.
Близнецы: рискуйте.
Для большинства Близнецов характерно дважды подумать. Забудьте тяжелый багаж и мысли, жужжащие в вашем мозгу. Иногда стоит рискнуть, чтобы жить так, как вы хотите.
Рак: научитесь справляться со своими эмоциями.
Всякий раз, когда Раки сталкиваются с лавиной эмоций, они либо убегают, либо свертываются в клубок и ждут, когда уйдут негативные чувства. Научитесь проживать эти эмоции.
Львы: не торопитесь, или пожалеете.
Большинство Львов - поклонники того, чтобы всегда двигаться вперед. И в этом нет ничего плохого, за исключением того, что, двигаясь слишком быстро, вы можете пропустить лучшие моменты.
Дева: реализуйте творческий потенциал.
У большинства Дев очень сильное творческий потенциал. Проблема в том, что большинство Дев не замечают этого. Дайте выход своим творческим мыслям.
Весы: повзрослейте.
Большинство Весов любят вечеринки, тусоваться с друзьями и жить беззаботной жизнью. Эта Вселенная не состоит из солнечного света и кексов. Хотите вы или нет, столкнуться с реальностью вам все равно придется.
Скорпион: не думайте о мелких недоразумениях.
Вы видите одну сторону истории, и относитесь к ней как к «всему». В результате вы часто слишком много внимания уделяете мелочам. Зачем вы сами себе усложняете жизнь?
Стрелец: не зацикливайтесь на деньгах.
Серьезно, если вы можете купить качественную косметику за 100 долларов, зачем идти и покупать набор за 500 долларов? В этом мире определенно больше смысла, чем бренды, этикетки и деньги.
Козерог: заботьтесь о себе.
Козерог всегда ставит других людей на первое место. Помните, что единственный способ помочь другим - это когда ваш разум, тело и дух находятся в хорошем состоянии.
Водолей: наведите порядок со своей чувствительной природой.
Мы не говорим, что неправильно строить вокруг вас крепкие стены, но вы можете подумать о том, чтобы быть менее чувствительными.
Рыбы: оставайтесь воодушевленным - это ключ к успеху.
Рыбы - это люди, у которых иногда очень мало вдохновения. Если вы хотите максимально использовать свою жизнь, вам придется научиться больше расслабляться.



Теги: Донбасс, жизнь, знаки Зодиака
 
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