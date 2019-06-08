Все рубрики раздела
- Церковь популярно объяснила, как выглядит ад22:03
- Важные приметы: подаренный крестик может убить19:35
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины14:11
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
Церковь популярно объяснила, как выглядит ад
Как стало известно, у христиан нет однозначного ответа на то, что такое ад.
Об этом рассказывает портал from-ua.
Ад — что это?
Ад — это единственное место, где человек находится вне благодатного присутствия Божия. В Евангелиях говорится об аде, как о месте, где будет плач и скрежет зубов (Мф 25:46). Еще в аду грешники будут мучиться от адского пламени: И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне (Мф 10:28). Церковь учит, что адский огонь или адский холод — это образы, а не реальные физические явления.
Существует представление, что ад – это место со сковородками и котлами.
Так ли это?
Мы не знаем как выглядит ад на самом деле. Но мы знаем, что сковородки, огненные озера, котлы, расплавленный свинец, пыточные орудия являются метафорами. Это педагогический прием, с помощью которого христиане объясняли друг другу ужасность адских страданий. Уже в III веке появляются подробные «путеводители» по аду, где рассказывается о монстрах, змеях, высоких горах и страшном ветре, где чудовища терзают ту часть тела, с помощью которой человек совершал свой «любимый» грех. (Например, те, кто любил при жизни осуждать близких, в аду могли быть подвешены за язык). Все эти яркие образы — попытка рассказать людям о том, что наказание за нераскаянные грехи — это вечная смерть в постоянных муках.
Что мучает людей в аду?
В первую очередь, разрыв с Богом — это само по себе страшное мучение. Ещё — постоянное нахождение рядом с сатаной, бесами, другими грешниками, говоря современным языком, «атмосфера ненависти».
У старца Паисия Афонского есть хороший образ адских мук. Люди сидят за роскошным столом, на котором полно вкусной еды и напитков. Перед каждым человеком лежит очень-очень длинная ложка, поэтому люди не могут есть сами.
В аду никто из окружающих не помогает человеку, и он мучается от голода, а в раю праведники за таким же столом кормят друг друга.
Ад — это полное отсутствие любви, заботы, поддержки, дружбы, вечное одиночество и боль, которые усиливаются от осознания того, что человек сам лишил себя рая и его блаженств.
Сатана мучается в аду или ему там хорошо?
Сатане в аду тоже плохо. Это место постоянно напоминает ему о том, что он проиграл Богу. Здесь он вечно завидует Богу и его ангелам, вспоминая свою неудачную попытку встать на место Бога. Он стремится к бесконечному противлению Богу, т. е. к самоуничтожению и уничтожению всего живого. Это бесконечный процесс, мучительный и бессмысленный, потому что сатана и бесы — это бесплотные духи, неуничтожимые сущности.
Ад не принадлежит бесам и сатане, они не хозяева этого «места», там все равно есть Бог, и они испытывают от этого страшные муки, и это будет продолжаться вечно. Представление о том, что сатана — главный мучитель в аду, возникло в Средние века, чтобы подчеркнуть важную мысль, что дьявол и бесы — страшные противники, и победить их можно только с помощью Христа.
Кто создал ад?
Сатана сам создал себе ад после своего падения. Ад появился после того, как сатана поднял восстание. Он был первым и самым могущественным ангелом, но решил стать Богом. Часть ангелов поддержали своего предводителя.
После окончания бунта и поражения от архангела Михаила — «полководца», который возглавил борьбу с бесами, падшие ангелы вместе с сатаной попали в ад. Вот как об этом говорит в Ветхом Завете пророк Исаия: В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою подстилается червъ, и черви — покров твой. Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы.
А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. (Ис 14:9-15)
Кто точно попадет в ад?
Точный список обитателей ада заканчивается на сатане и бесах.
Во всех остальных случаях можно лишь предполагать с большей или меньшей долей вероятности.
Обычно в ад еще помещают Иуду-предателя, известных библейских злодеев, таких как царь Ирод.
Живой человек не может знать на сто процентов о том, где находятся умершие. Даже самый страшный злодей может раскаяться в последний миг своей жизни, о чем до Страшного суда будет знать только Бог.
В аду все мучаются одинаково?
Есть представление о том, что чем больше человек сделал зла при жизни, тем больше он мучается после смерти. Иногда оно основывается на словах Евангелия: Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше (Лк 12:47-48). В Средние века использовали образ огненного озера, где одни грешники были не видны совсем, другие — стояли в пламени по шею, третьи — по пояс и так далее.
Впрочем, до конца ответить на вопросы, связанные с посмертной участью человека, невозможно.
Можно ли выбраться из ада?
Самостоятельно — нет, но молитвы живых людей и заступничество Церкви может помочь умершему избавиться от мук после Страшного суда. Поучению Церкви, после смерти человека ожидает два суда. Первый — частный, который по преданию происходит до сорокового дня после кончины. Но наши близкие и после смерти сохраняют связь с нами и с Церковью. Поэтому так важны разные формы церковного поминовения усопших, молитвы живых, раздача милостыни с просьбой помолиться о душе покойного. Это та связь, которая позволяет человеку измениться даже после смерти и надеяться на оправдание во время Страшного суда, который произойдет во время Второго пришествия Христа, когда определяется уже окончательная судьба людей
Теги: Донбасс, церковь, Бог, ад, человек, бес, дьявол
- Треть верующих дончан постятся
- Встречаем Пасху: как разговеться в Воскресение Христово
- Экс-игрок "Шахтёра" ушел в лоно церкви. "Игра ведь обедняет человека, душа мало развивается"
- Владыка Иларион перенёс юбилей ради Патриарха
- В Донецке строится армянская церковь
- В Донецке храм святой Ксении Петербургской украсили центральным куполом (ФОТО)
- Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал21:41
- В Мариуполе неизвестными «оскорблены» автомобиль и продуктовый магазин21:07
- Под Горловкой идут тяжелые бои. Есть попадания снарядов, местные жители напуганы20:25
- Гибель бойцов "Азова" на Донбассе: в штабе раскрыли важные детали боя20:11
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"19:52
- Неля Штепа, звавшая Путина на Донбасс, собралась в Раду вместе с Медведчуком и Бойко18:48
- Боевики «ДНР» в районе Енакиево используют установки РЭБ18:31
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область17:52
- Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами поля возле Старомихайловки 17:18
- В соцсетях показали автоочередь на КПП «ДНР» «Еленовка»16:54
- Церковь популярно объяснила, как выглядит ад22:03
- Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал21:41
- «Эти т**ри будут сидеть»: Зеленский указал Порошенко и Гройсману их место21:24
- В Мариуполе неизвестными «оскорблены» автомобиль и продуктовый магазин21:07
- Погода в Украине покажет характер: объявлено штормовое предупреждение, «будет все»20:50
- Под Горловкой идут тяжелые бои. Есть попадания снарядов, местные жители напуганы20:25
- Гибель бойцов "Азова" на Донбассе: в штабе раскрыли важные детали боя20:11
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"19:52
- Важные приметы: подаренный крестик может убить19:35
- Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне 19:11
- Церковь популярно объяснила, как выглядит ад22:03
- Важные приметы: подаренный крестик может убить19:35
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины14:11
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия