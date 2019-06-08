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Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины
Вопрос женской привлекательности волновал общество во все времена, и до сих пор остается загадкой, почему от одних женщин у мужчин сносит крышу, а другие просто нравятся. Психологи говорят, что дело в воспитании и том, как к девочке относились в детстве, сексологи твердят, что в уверенности в себе, а вот астрологи утверждают, что виноваты звезды.
Редакция from-ua вновь обратилась к звездозайкам, чтобы узнать, под какой звездой нужно родиться женщине, чтобы на часах у мужчин всегда было 12:00. Безусловно, все женщины умопомрачительны, но призовые места астрологи отдают именно этим знакам зодиака.
Женские знаки зодиака
3 место — Весы
Будучи чрезвычайно женственной, она в то же время умна, красноречива и активна. Попав в трудное положение, Весы может стать абсолютно беспомощной и будет вести себя как настоящая леди — найдет спасение в мужском лице. Стоит заметить, что женщины, родившиеся под этим знаком, известны своей красотой и нежным цветом лица, а также глубоким отвращением ко всему непривлекательному.
Женщины-Весы очень самокритичны. Они всегда идут в ногу со временем и делают всё возможное, чтобы выгодно выделяться из толпы конкуренток. Взгляни только на Монику Белуччи, Ким Кардашьян или Бриджит Бордо — они красотки в любом возрасте. Да, женщины рожденные под этим знаком не склонны к постоянству. Они обожают флирт и разнообразие.
Фактически Весы интересуется не мужчиной как таковым. Она просто хочет, чтобы ею восхищались. Входя в комнату, она озаряет ее своим сиянием. Ее воодушевление вызывает такую же реакцию окружающих.
2 место — Водолей
У женщины-Водолея высокие требования, которых она не стремится занижать, и она настаивает на том, чтобы любовник относился к ней с должным уважением. Она чувственна и очень умна. Водолей любит вечеринки, прекрасно чувствует себя королевой в обществе и всегда готова принять приглашение в последнюю минуту от того, кто ей нравится. Она не умеет врать, поскольку не хочет быть лгуньей.
Непредсказуемость женщин этого знака зодиака делает общение с ними интересным и нескучным. Обаятельные и скромные Водолеи могут поразить собеседника целым фонтаном страстей, заставив растеряться даже мужчин, считающих себя знатоками женской психологии. Женщина этого знака поступает так, как ей захочется, не считаясь с какими-либо условностями. Ее поведение для окружающих остается полной загадкой.
Она любит красивые вещи, включая и человеческое тело. Так что комплименты по поводу ее фигуры будут весьма уместны. Женщина-Водолей участвует в жизни своего спутника. А это чертовски нравится мужчинам, ведь тогда они чувствуют себя нужными. Пожалуй, это один из главных козырей этих женщин.
1 место — Дева
Возглавляет рейтинг соблазнительных женщин Дева. Каждая с удовольствием подписалась бы под выражением Чехова о том, что в человеке всё должно быть прекрасно. Она так же эмоциональна, как и другие женщины, но умеет хорошо управлять своими чувствами. Ее внутренние стремления почти всегда остаются в тайне. Она держится серьезно и с достоинством. Такая вот женщина-загадка.
Она способна быть щедрой, терпеливой и доброй, но при этом она остается целеустремленной, холодной и подчиняется всегда разуму, а не сердцу. Она знает, чего хочет мужчина. Если он сам не понимает, она поможет ему проанализировать ситуацию. Она прекрасный аналитик. Цели ее практичны и реальны при правильном подходе. Если она выходит замуж, то обычно это происходит не рано и нередко по расчету. Но зачастую мужчины в ней видят ангелочка.
Она прекрасная хозяйка и мать, интересная спутница мужа. Секс скорее интересует ее с точки зрения продолжения рода, чем удовольствия. Как правило, она хорошо выглядит вплоть до немолодых лет. Единственный ее недостаток — это непереносимость критики. Если кто-то перечит ее жизненным взглядам, то сразу же остается за бортом.
Теги: Донбасс, любовь, знаки Зодиака, женщины
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