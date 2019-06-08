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Врачи назвали опасности пребывания на даче

08.06.2019 22:33
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Врачи назвали опасности пребывания на даче

Специалисты рассказали об опасностях, которые могут поджидать детей во время пребывания на даче с родителями, передает Хроника.инфо.
По словам врачей, на даче детей поджидают места, где они по неосторожности могут получить тяжелые травмы или ожоги.
В первую пятерку главных угроз для малышей эксперты включили электрощиты и разного рода электроприборы, также опасность представляют костры и предназначенные для розжига средства, незакрытые колодцы.
Остерегаться следует и сельскохозяйственных орудий, в том числе газонокосилок, вил, тяпок, культиваторов и т.д.
Травмироваться за пределами дачного участка ребенок может на водоеме, поскольку даже когда дети играют у берега, есть риск упасть и захлебнуться, а происходит это за пару минут. Во избежание травм следует максимально ограничить доступ чада к опасностям.
Так же не стоит забывать о всяких грызущих и кусающих насекомых: комарах, мошках и клещах. Родителям необходимо запастись средствами от комаров и прочих насекомых, а в доме установить антимоскитные сетки.



Теги: Донбасс, дети, опасность, дача
 
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