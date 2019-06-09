Кто встретит свою "тень": появился любовный гороскоп на 10-16 июня

09.06.2019 18:45

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года по картам Таро Казановы обещает смелые эксперименты Овнам, мечты о новой любви Ракам и встречу со своим "альтер эго" Стрельцам.

Далее from-ua предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo. Ряд иллюстраций карт не представлен в публикации из этических соображений.

Овен – Пятерка Кубков

Ночь. Венеция. Старинный монастырь. В одной из келий происходит что-то, совершенно не соответствующее обстановке. Полураздетая монахиня, рядом с ней – соблазнитель-Казанова. Но это не насилие. По выражению лица девушки понятно, что ее увлекает этот новый опыт. Это карта снятия табу, игнорирования запретов, выхода за рамки общепринятой морали и собственных рамок, а также познания новых граней своей сексуальности. Совет Таро: не бойтесь экспериментов, не ориентируйтесь на правила, которые придуманы не вами, и пусть ваше собственное чувство будет вам законом.

Телец – Двойка Мечей

В одном из венецианских палаццо уединились двое – Казанова и его новая возлюбленная. Он медленно снимает с нее одежду, но барышня не спешит продолжать. По выражению ее лица понятно, что она все еще не решила, как поступать дальше, делать шаг навстречу отношениям или уйти. Это карта непростого выбора. Причем, выбора сугубо интеллектуального. Сердце давно знает, как следует поступить, но ум убеждает в чем-то другом. Совет Таро: в делах любви интеллект, здравый рассудок и аналитические способности – плохие друзья.

Близнецы – Император

По улицам ночной Венеции идет важный господин. Его лицо спрятано под маской, в руках – увесистая трость. В его голове зреет план, и он знает, что нужно сделать, чтобы достичь цели. Эта карта символизирует партнера, который уверен в себе, который надежен и честен со своей возлюбленной, который умеет радовать и не причинять страданий женщине, которую любит. В то же время этот человек может жить одновременно двумя жизнями – и с законной супругой, и с любовницей. При этом обе будут обеспечены и довольны.

Рак – Справедливость

В жаркий летний день в одном из прелестных венецианских двориков, у фонтана, отдыхает молодая красивая женщина. Ее грудь обнажена, а на лице – мечтательная улыбка. Это супруга зажиточного, но старого банкира. У нее есть всё, что может дать богатый муж, кроме одного: настоящей любви. Эта карта – об ожидании новых отношений, о мечтах о них, о стремлении встретить прекрасного принца на белом коне. Но, увы, карта говорит о том, что с вероятностью 90% этим мечтам не суждено сбыться.

Лев – Туз Жезлов

Гранд-канал в Венеции, роскошный палаццо и огромный жезл, возникающий из воды. Это символ мощного импульса к действию, прорыва, начала больших преобразований. Эта карта считается чрезвычайно позитивной. В контексте Таро Казановы, любви и отношений она обещает большие перемены к лучшему в отношениях между партнерами, а также важные решения и шаги, которые приведут к выходу из сложных ситуаций. Все начинания, которым будет дан старт на этой неделе, приведут к желаемому результату.

Дева – Шестерка Денариев

В роскошных апартаментах красивая женщина примеряет новое платье. Она еще полуобнажена, и за ней тайком наблюдает мужчина. Он не спешит открывать себя, он восхищенно смотрит на красавицу. Эта карта несет чрезвычайно позитивный смысл. Она говорит о том, что союз основан на особой заботе, уважении к партнеру, а также на духовной близости. Карта также может указывать на то, что у вас есть тайный поклонник или поклонница, человек, которому вы небезразличны, но который слишком робок, чтобы признаться в своих чувствах.

Весы – Повешенный

Ночная Венеция, Дворец Дожей. Ухватившись за трос, над перилами повис Казанова. Прихватив пожитки, он спасается бегством от ревнивого мужа своей новой любовницы. Ситуация опасна, он рискует сорваться вниз, но рука по-прежнему сильна, и ему удается балансировать в этой неудобной позе. Эта карта, прежде всего, говорит о том, что у вас не будет никакой возможности вмешаться в то, что происходит вокруг, останется только наблюдать. Карта также может указывать на опасную ситуацию, когда из-за чрезмерного давления или контроля один из партнеров пытается освободиться и покончить с этим союзом.

Скорпион – Семерка Денариев

В теплый летний венецианский вечер, под звуки музыки, в одном из ресторанов Казанова познакомился с милой юной девушкой. Они разговаривают, пьют вино, танцуют, они по-настоящему очарованы друг другом. Далее действие этого сюжета перемещается на другую сцену – в роскошную спальню. Для барышни это первый опыт общения с мужчиной в подобной обстановке. Но Казанова – опытный любовник, который умеет доставить женщине удовольствие. В классической системе Таро эта карта символизирует ожидание созревания урожая, здесь же она указывает на то, что сексуальность партнера возрастает, и в скором времени он или она станет настоящим мастером в искусстве любви. Главное – набраться терпения и не спешить.

Стрелец – Дьявол

Название карты действительно жутковатое. Жутковато выглядит и ее изображение. Но смысл ее совсем не так плох. На ней изображена привлекательная женщина перед зеркалом. Она смотрит на свое отражение, но видит там страшное рогатое чудище. Эта карта – о встрече со своим "альтер эго", со своей теневой частью. С одной стороны, это может испугать, но с другой, при условии принятия и трансформации своей негативной стороны, это может дать расширение сознания. Таро предлагают бесстрашно посмотреть в глаза дьяволу, который живет в каждом из нас, и научиться использовать его негативный потенциал в мирных целях.

Козерог – Король Кубков

Это прекрасная карта, символизирующая полное погружение в сферу чувств, эмоций, любви и романтики. Мужчина, изображенный на карте – партнер, о котором мечтает любая женщина. Он заботлив, внимателен, терпелив, обаятелен, обладает чувством юмора. Он способен выслушать и понять, а также поддержать словом и делом и предложить лучший вариант решения проблемы. Негатив этой карты только в одном: вы можете попытаться эмоционально подходить к решению вопросов, которые намного лучше будут решены при помощи ума и логики.

Водолей – Четверка Мечей

Венеция, Дворец Дожей. Здесь в одной из камер сидит плененный Казанова. Сквозь окно пробивается солнечный свет, но он не радует авантюриста. Он погружен в мрачные мысли. Эта карта говорит о вынужденной паузе в отношениях с партнером, которая может иметь как негативный, так и позитивный смысл. Небольшая разлука может укрепить отношения и оздоровить их, но слишком долгое расставание может быть опасным.

Рыбы – Рыцарь Кубков

Эта карта по своему значению сходна с картой, которая уже была описана – Король Кубков. Здесь также речь идет о чувствах и эмоциях, доминирующих над умом и интеллектом, а также о романтическом партнере, воплощающем лучшие качества мужчины в глазах женщины. Но мужчина, на которого указывает эта карта, не слишком зрелый. Возможно, он создал в своем воображении образ идеальной спутницы жизни, и теперь "верифицирует" эту картинку со всеми новыми знакомыми. Учтите этот факт, когда будете завязывать новые отношения.