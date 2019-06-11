Эти знаки Зодиака подавляют, любят руководить и чувствуют себя "пупами земли"

11.06.2019 10:31

Представители трех из 12 знаков Зодиака — Рыбы, Тельцы и Львы, являются самыми высокомерными.

Рыбы зачастую подавляют окружающих, Тельцы — любят руководить и считают себя "пупом Земли", а Львы просто больше заботятся о себе, чем о ком-либо, пишет from-ua.

По его данным, Рыбы могут подавлять других людей не из-за злобы или плохих намерений, а из-за чрезмерного эгоцентризма. Люди, рожденные под этим знаком, любят направлять и поучать, но у них это получается не очень доброжелательною.

"Нередко их "руководство" выглядит как унижение и доминирование", — отмечается в материале.

Тельцы полагают, что они — избранные и это проявляется в их общении с окружающими. "Они видят себя "пупом Земли", который снизошел к общению с обычными людьми", — объяснило издание.

Представители этого знака любят руководить и не упустят возможность покомандовать даже тогда, когда огорчены или находятся в депрессии.

Львы считают себя всегда правыми и не обращают внимания на чувства и потребности окружающих. Рожденные под этим знаком люди не верят, что проблемы можно решать с помощью компромиссов. Львы больше заботятся о себе, чем о ком-либо, и часто могут казаться высокомерными и бессердечными.