Семнадцать любопытных трюков о том, как перехитрить наш организм

12.06.2019 10:02

Такому не учат в школе и не рассказывают в учебниках по анатомии. Спорим, ты не знал об этом?!

Тебя часто мучает бессонница или каждый приход осени сопровождается у тебя насморком и болью в горле?

Это 17 занимательных фактов о нашем организме. Такому не учат в школе и не рассказывают в учебниках по анатомии. Спорим, ты не знал об этом?!

Разумеется, всё очень индивидуально для каждого человека. Но лично я проверяла на себе, это работает! Попробуй и ты.

1. Если тебя мучает бессонница, просто поморгай быстро в течение минуты.

2. Когда принимаешь душ, включи под конец холодную воду. Это поможет устранить высыпания на коже. Холодная вода сужает поры, и предупреждает попадание в них бактерий.

3. Если ты так хочешь в туалет, что уже не можешь терпеть, просто подумай о сексе.

4. Если перед важным выступлением ты прочтешь доклад вслух, ты будешь лучше его помнить наутро.

5. Если верить научным исследованиям, то правое ухо лучше воспринимает человеческую речь, а левое — звуки музыки.

6. Если ты лежишь в кровати и ощущаешь головокружение, опусти одну ногу на пол.

7. Если ты чувствуешь сильную головную боль, опусти руки в холодную воду со льдом.

8. Смажь укус комара сухим дезодорантом, чтобы унять нестерпимый зуд.

9. Если тебя то и дело клонит в сон, задержи дыхание настолько долго, насколько это возможно.

10. Если тебя разобрал смех в самый ответственный момент, просто ущипни себя.

11. Если у тебя кошки на душе скребут, просто напиши о том, что ты чувствуешь, на листке бумаги. Говорят, становится легче.

12. Если у тебя насморк, положи возле кровати очищенную луковицу.

13. Если ты чувствуешь, что у тебя щекочет в горле, почеши внутри уха.

14. Чтобы унять боль в горле, съешь зефир маршмеллоу.

15. При зубной боли нужно потереть кубиком льда между большим и указательным пальцем.

16. Подуй на большой палец, чтобы уменьшить частоту сердцебиения.

17. Если чувствуешь, что вот-вот заплачешь, но не хочешь плакать на людях, открой широко глаза и не моргай.

Источник: zerkalo.cc