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Семнадцать любопытных трюков о том, как перехитрить наш организм
Такому не учат в школе и не рассказывают в учебниках по анатомии. Спорим, ты не знал об этом?!
Тебя часто мучает бессонница или каждый приход осени сопровождается у тебя насморком и болью в горле?
Это 17 занимательных фактов о нашем организме. Такому не учат в школе и не рассказывают в учебниках по анатомии. Спорим, ты не знал об этом?!
Разумеется, всё очень индивидуально для каждого человека. Но лично я проверяла на себе, это работает! Попробуй и ты.
1. Если тебя мучает бессонница, просто поморгай быстро в течение минуты.
2. Когда принимаешь душ, включи под конец холодную воду. Это поможет устранить высыпания на коже. Холодная вода сужает поры, и предупреждает попадание в них бактерий.
3. Если ты так хочешь в туалет, что уже не можешь терпеть, просто подумай о сексе.
4. Если перед важным выступлением ты прочтешь доклад вслух, ты будешь лучше его помнить наутро.
5. Если верить научным исследованиям, то правое ухо лучше воспринимает человеческую речь, а левое — звуки музыки.
6. Если ты лежишь в кровати и ощущаешь головокружение, опусти одну ногу на пол.
7. Если ты чувствуешь сильную головную боль, опусти руки в холодную воду со льдом.
8. Смажь укус комара сухим дезодорантом, чтобы унять нестерпимый зуд.
9. Если тебя то и дело клонит в сон, задержи дыхание настолько долго, насколько это возможно.
10. Если тебя разобрал смех в самый ответственный момент, просто ущипни себя.
11. Если у тебя кошки на душе скребут, просто напиши о том, что ты чувствуешь, на листке бумаги. Говорят, становится легче.
12. Если у тебя насморк, положи возле кровати очищенную луковицу.
13. Если ты чувствуешь, что у тебя щекочет в горле, почеши внутри уха.
14. Чтобы унять боль в горле, съешь зефир маршмеллоу.
15. При зубной боли нужно потереть кубиком льда между большим и указательным пальцем.
16. Подуй на большой палец, чтобы уменьшить частоту сердцебиения.
17. Если чувствуешь, что вот-вот заплачешь, но не хочешь плакать на людях, открой широко глаза и не моргай.
Источник: zerkalo.cc
Теги: Донбасс, здоровье, советы
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