11 ошибок, которые делают человека менее привлекательным в глазах других

14.06.2019 17:09

Романтические отношения только кажутся простыми. На самом деле привлекательность — трудноуловимая субстанция, которая складывается из множества мелочей, пишет lifter.

Конечно, нам кажется, что мы выбираем партнёров сознательно, однако исследования показывают, что некоторые поверхностные факторы играют непропорционально важную роль.

Вот, к примеру, что делает вас менее привлекательными:

1. Безграмотность.

Да-да, плохое владение языком отпугивает потенциальных романтических партнёров, особенно в интернете.

Одно исследование выявило, что большинство мужчин и женщин отказывают онлайн-ухажёрам, у которых в профиле есть грамматические ошибки. 75% из 9000 опрошенных участников также сказали, что откажут воздыхателю, который не сможет без ошибок написать диктант для пятого класса.

Судя по всему, безграмотность (а также отсутствие знаков препинания) отталкивают людей, потому что ассоциируются с равнодушием. И правда: если вам лень поставить точку в конце предложения, как вы сможете выстраивать отношения?

2. Моложавая внешность.

Казалось бы, выглядеть молодо — это однозначный плюс для поиска партнёра. Но это не всегда так.

Одно исследование обнаружило, что людей, рождённых родителями старше 30 лет, меньше привлекают «молодые лица». Они отдают предпочтения партнёрам, у которых на лице видны признаки старения!

Короче говоря, «видные» любовники популярнее молодых. Возможно, причина в том, что всё больше людей заводят детей в позднем возрасте.

3. Ваша рубашка.

Совет парням: если вы хотите соблазнить женщину, надевайте красную рубашку. Это исследование обнаружило, что мужчины в красном воспринимаются женщинами как более сильные и привлекательные, а это ключевые характеристики в поиске пары.

В ходе эксперимента учёные показывали участницам фото «умеренно привлекательного мужчины» на 5 секунд. Цвет его рубашки менялся: кто-то видел его в красной, а кто-то — в белой или синей. Мужчина в красном оказался самым привлекательным — хотя фотография была той же самой и менялся лишь цвет рубашки.

Любопытно, что в обратную сторону это не работает. Мужчины с небольшим перевесом предпочли моделей в белых рубашках всем остальным.

4. Избыток макияжа.

В наше время натуральность становится всё более популярной. И наука это подтверждает.

Британские учёные провели эксперимент: с помощью компьютерной программы, имитирующей нанесение макияжа, женщин просили подобрать идеальный с их точки зрения макияж для привлечения мужчин. А потом результаты показывали мужчинам, которые оценивали привлекательность моделей.

Оказалось, что все женщины значительно переоценивают привлекательность макияжа. Большинство мужчин предпочли женщин с минимумом косметики.

Это не значит, что мужчинам вообще не нравятся накрашенные женщины: просто они предпочитают наиболее натуральный образ.

5. Аппетит.

Одно исследование обнаружило, что голодным мужчинам больше нравятся более полные женщины. После того, как участников накормили, полнотелые женщины стали казаться им менее привлекательными.

6. Застольные манеры.

Следите за манерами, когда едите при своей пассии! Женщин отталкивают мужчины, которые чавкают, говорят с набитым ртом и вообще неприятно ведут себя за столом. Этого достаточно, чтобы убить всякий интерес.

Стоит также упомянуть о телефонах. Убирайте телефон на свидании: если вы постоянно смотрите на экран или набираете сообщения, вы производите впечатление абсолютной незаинтересованности.

7. Растительность на лице.

Исследования показывают, что женщины предпочитают мужчин со щетиной. Бороды и гладко выбритые подбородки не имеют такой привлекательности.

Впрочем, есть одно утешение для бородачей: они производят впечатление более мужественных и воспринимаются как хорошие родители.

8. Улыбка (и её отсутствие).

Одно исследование пришло к довольно неожиданному выводу: мужчинам больше нравятся улыбчивые женщины, а вот женщинам — неулыбчивые мужчины. Женщин больше привлекают мужчины, демонстрирующие признаки «гордости» — например, полуулыбку или поднятый кулак.

9. Фальшь.

Даже онлайн, не говоря уж о личных свиданиях, люди довольно хорошо распознают неискренность.

Чем больше вы прилагаете усилий, чтобы казаться кем-то другим, тем менее правдоподобно это выглядит. Лучше всего излучать уверенность, но без заносчивости. Будьте открыты и позитивны — это привлекает больше всего.

10. Хвастовство.

Многие спешат похвастаться перед потенциальной партнёршей всеми своими достижениями, но скромность привлекает женщин больше.

Не надо рассказывать про свою баснословную зарплату и шикарную тачку. Это не работает. Психологи говорят, что самоуверенность всегда должна уравновешиваться скромностью, чтобы быть привлекательной.

11. Отсутствие хобби.

Одно исследование обнаружило, что чуть ли не самая привлекательная черта — это креативность. Участники выставляли самые высокие баллы по шкале привлекательности людям с творческими увлечениями и интересами.

Особенно это ценят женщины: творческие мужчины воспринимаются как более привлекательные. Для мужчин креативность не играет такой роли в выборе партнёрши.

В любом случае увлечённость своим делом всегда производит хорошее впечатление, по словам психологов.