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Избавиться от зуда после укуса комара можно 20-секундным трюком
Лето - прекрасная пора, когда вечерами вас достают комары!
Среди нас - мало счастливчиков, которые все теплое время года не мучаются от зуда после укусов насекомых, пишет lifter.
Но для тех, кому повезло меньше, у нас есть волшебный способ, как убрать зуд за 20 секунд.
Возьмите чашку, налейте в нее кипяток. Положите туда металлическую ложку и ждите, пока она очень сильно нагреется. Настолько, что ее будет сложно взять в руки, но не будет сильно раскаленной, чтобы избежать ожога.
Прислоняем ложку разогретым концом к укусу и ждем 15-20 секунд, чтобы место максимально прогрелось.
И все - зуд вас больше не будет беспокоить. Ведь он возникает из-за слюны насекомого, которая вызывает аллергию. Слюда распадается под действием тепла.
Если же вас укусил клоп или блоха - проделайте процедуру через 8 часов снова
Теги: Донбасс, комар, укус, зуд
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- Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ15:52
- Луценко заявил о задержании одного из главарей «ДНР»15:31
- Армия РФ теряет технику и наемников: ВСУ успешно разгромили врага за попытку наступления на Донбассе15:09
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- Медведчук рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+»12:32
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
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