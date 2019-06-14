Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз

14.06.2019 18:12

Сегодня, 14 июня отмечает свой день рождения президент США Дональд Трамп. Астролог Влад Росс заявил, что американского лидера ждут большие проблемы, как в политической, так и личной жизни, пишет from-ua.

«Хотя у него самая лучшая в мире охрана, ему следует на протяжении всего года тщательно заботиться о своей безопасности. Слишком уж открыт для него Дом смерти и преображений», - отметил Росс в комментарии Главреду.

По словам астролога, неприятности у Дональда Трампа только начинаются. Он утверждает, что американского лидера может ждать какое-то падение, низвержение и даже уход от власти. Мало того, президента США могут попросту убить.

Также во время президентства Трампа Соединенные Штаты ждет глубокий финансово-экономический кризис.

«Америка неожиданно может перейти от экономического роста к экономической стагнации, тем более, после объявленной Китаю "торговой войны". Так что в Штатах возможен неожиданный кризис, а это, в свою очередь, также может привести к падению Трампа», - подытожил эксперт.