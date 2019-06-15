Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: прислушайтесь к интуиции

15.06.2019 14:23

Гороскоп на грядущую неделю поможет вам обойти стороной все препятствия на своем пути, а также привлечь удачу во всех сферах жизни. Следуя советам астрологов, вы сможете оградить себя от проблем и стать счастливее, пишет dailyhoro.

Эксперты выделяют пять ситуаций, в которых стоит прислушиваться к интуиции. На этой неделе звезды и планеты выстроятся таким образом, что шестое чувство станет ещё более важным. Старайтесь полагаться на мудрость и опыт, но не забывать о том, что сердце редко будет обманывать в период с 17 по 23 число. Особенно это касается сферы любви и самореализации.

Овен

Овнам астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru предрекают очень стабильную неделю. На протяжении всех семи дней планеты и звезды занимают довольно благоприятное положение. Не будет наблюдаться никакой опасной активности. Один из покровителей Овнов — Солнце, а 21 числа будет летнее солнцестояние. Это значит, что Солнце станет созидательным и подарит удачу представителям стихии Огня.

Вторую половину недели лучше посвятить партнеру, родителям, детям и другим родственникам. В такое время полезно дарить подарки, веселиться и заниматься совместными делами. Также эти семь дней благоприятны для отдыха. Можно отправляться в отпуск, если есть такая возможность.

Телец

Тельцам может повезти в делах, в которых требуется творческий подход. Если работа представителей этого Знака Зодиака связана с креативом и принятием нестандартных решений, то на этой неделе им повезет. Вдохновение станет полезным и в любви. Успех принесут нестандартные свидания и знакомства, флирт. Тем Тельцам, которые уже в отношениях, стоит развеселить вторую половинку, сделав ей приятный сюрприз.

Тельцы смогут показать любимым людям, что те для них много значат. Огромную силу будут иметь не только поступки, но и слова. Пришло время признаться в любви, сделать предложение руки и сердца. Всем, кто находится в поисках второй половинки либо испытывает временные трудности в отношениях, поможет сильный заговор на любовь.

Близнецы

У Близнецов наступает время проявления нестандартности, время борьбы с обыденностью, скукой и ленью. Это хорошая неделя для всех, кто должен упорно трудиться, получать знания и опыт. 18 и 19 июня планеты будут наиболее активными, поэтому в эти два дня стоит ожидать некоторые изменения в главных сферах жизни: в любви, делах, работе. Что до финансовой активности, то ее лучше пока приостановить.

Борьба за место под Солнцем, постоянное развитие и переживания могут привести к энергетическому истощению, которое очень опасно. Бороться с ним нужно своевременным отдыхом и релаксацией. Переутомление — худший враг для удачи. Оно может лишить Близнецов самого важного — независимости. Как отдыхать, не имеет особого значения; нужно лишь периодически менять обстановку.

Рак

Пришло время настроиться на успех и исполнение желаний. В этом Ракам поможет преуспеть сила самовнушения. Стоит выделить три самых ярких и благоприятных дня недели — 21, 22 и 23 июня. В это время думать о хорошем и верить в себя нужно вдвойне часто, чтобы удача все время была рядом.

Сильной стороной Раков на этой неделе будет интеллект. Им повезет в работе, обучении, получении знаний. Также их ум, находчивость и сообразительность оценит противоположный пол. Не последнюю роль это сыграет и в процессе совершения покупок. Раки смогут выбить себе хорошую сделку, преуспеть в работе, найти наибыстрейший способ решения любой проблемы.

Лев

Львам астрологи рекомендуют настроиться на волну позитива. Если этого не сделать, то нервное напряжение может лишить их удачи. Побороть тоску и уныние помогут специальные заговоры, а также общение с приятными людьми. Львы станут более чувственными и страстными в глазах противоположного пола. Этим можно воспользоваться в процессе любовных знакомств или поиска друзей.

Бунтарский дух лучше усмирить, дав возможность дипломатии и гибкости вести Львов за собой. С 17 по 20 июня звезды и планеты будут настроены на помощь одиноким Львам, которые находятся в поисках. В конце недели более удачливыми станут семейные представители этого Знака. И тем, и другим астрологи советуют сохранять веру в себя.

Дева

Девам успех обеспечит скрупулезное продумывание планов, оценка каждого своего действия. Осторожности мало не бывает, особенно в такие периоды. Звезды и планеты полностью предоставят Дев им самим, позволив вершить свою судьбу без каких-либо вмешательств. Это значит, что настало время для принятия важных решений, для поиска новых увлечений и нового жизненного пути.

Если что-то пойдет не так, то быстро привлечь удачу помогут три эффективных способа. Больше всего удача может понадобиться Девам 19 июня, когда планеты будут очень активными. В эти семь дней Девы могут поменяться изнутри, изменив само отношение к жизни и к себе. Важно сохранять позитивный настрой и помнить, что всё зависит только от них.

Весы

Весам на этой неделе получить желаемое поможет сила позитивного мышления. Звезды и планеты расположились не самым благоприятным образом, но это не значит, что все мечты можно оставлять за бортом. Представителей данного Знака Зодиака могут волновать второстепенные вопросы, а самое главное рискует остаться незамеченным. Злободневные проблемы и рутинные дела лишь мешают увидеть положительную картину и расставить приоритеты правильно.

В общении с людьми лучше опасаться слухов и сплетен. Не желательно их распускать и лучше не воспринимать слова других людей всерьез. Многие проблемы решатся сами собой, но это не значит, что нужно создавать себе новые. Абстрагироваться от негатива, усталости и работы помогут покупки. Шопинг — лучшее лекарство и от любовных драм.

Скорпион

У Скорпионов намечается непростая неделя, потому что звезды не рассказывают о том, каковы их планы. Ждать от них благословения нет никакого смысла, они находятся в состоянии относительного покоя и предпочитают сохранять нейтралитет. Добиться наилучших результатов в любой из сфер Скорпионам поможет настойчивость.

Благоприятны домашние хлопоты, уборка, шопинг, а также пять простых ежедневных упражнений. Особое внимание стоит уделить конфиденциальности. Астрологи рекомендуют не рассказывать никому о планах и не раскрывать карты. Для поддержания любви, дружбы и доверительных отношений стоит откликаться на просьбы о помощи: люди будут крайне признательны за поддержку в середине июня. Тем, кто проявляет наглость и эгоизм, лучше сразу отказывать и не тратить на них время.

Стрелец

Для Стрельцов наступает идеальное время в плане финансовых операций, работы и дел, касающихся бизнеса, увлечений, поиска источников вдохновения. Можно смело совершать дорогостоящие приобретения, оформлять кредиты, начинать подготовку к ремонту, переезду. Это идеальное время для любых крупномасштабных дел, в которых может потребоваться помощь близких и друзей.

В финансовой сфере и в бизнесе лучше следовать пяти важным правилам привлечения денег. Также астрологи рекомендуют не забывать о том, что иногда приходится делиться своим успехом с окружающими. Стоит помнить о тех, кто помогал когда-то, протягивал руку помощи, бескорыстно тратил свое личное время. Эта неделя идеальна для возврата долгов.

Козерог

У Козерогов грядущая неделя будет далеко не самой удачной, но зато им удастся увидеть мир таким, какой он есть, без прикрас. Некоторые люди покажут свое истинное лицо, поэтому придется делать неприятный выбор — оставаться рядом с ними или продолжать путь без них. Некоторые трудности могут ждать уже в понедельник или вторник, но ближе к четвергу планеты и звезды вернут часть своей позитивной энергии, что приведет к наискорейшему разрешению конфликтов и неурядиц.

Ритуалы на удачу могут быть очень полезными в трудных ситуациях. Помимо этого источником успеха станет умеренное равнодушие к маловажным делам. Нужно научиться распределять силы правильно. Не стоит браться за несколько дел одновременно. Лучше сфокусироваться на самом неотложном.

Водолей

Водолеям на этой неделе придется встретиться с различными изменениями в жизни. Произойдет это по вине Нептуна, который начнет ретроградное движение 21 числа. Конец недели будет непростым, поэтому усугублять положение негативным настроением не стоит. Избавиться от неудачи, проблем и отрицательных эмоций помогут три действенных способа.

Астрологи советуют не впадать в крайности делать лишь обдуманные шаги, набраться терпения. Ретроградный Нептун может повысить восприимчивость к негативу. Начало недели отметится усилением информационных потоков. Это значит, что настало идеальное время для обучения, коллективной работы и получения новых навыков.

Рыбы

Рыбам стоит сохранять физическую активность на протяжении всех семи дней, не забывая об отдыхе и релаксации. Также полезно будет научиться мыслить позитивно. Девизом этой недели станет поговорка: «Поспешишь — людей насмешишь». Астрологи настоятельно советуют не торопиться с принятием судьбоносных решений и не пытаться бороться с любыми проявлениями импульсивности.

В любовной сфере можно закинуть удочку, попробовав познакомиться с человеком, который нравится. Знакомства будут легкими и непринужденными. Что касается Рыб, которые давно в отношениях, то им лучше брать инициативу полностью в свои руки, планируя совместный отдых и дела, освободив любимого человека от необходимости тратить на это свое время.