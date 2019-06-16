Одиночество в кайф: 3 знака Зодиака, которые умеют наслаждаться собой

16.06.2019 12:50

Есть люди, которые более общительны, чем другие, и во многих случаях на это влияют звезды. Астрология давно выделила определенные знаки Зодиака, которые с большей вероятностью будут одинокими, пишет from-ua.

Но они не боятся одиночества, а наслаждаются им. Вот три самых одиноких знака Зодиака:

1) Козерог.

Козерог — это баран с рыбьим хвостом. Молчаливое и упрямое создание. О том, что происходит внутри, он часто сам не знает, потому что не может в себе разобраться.

По большей части, Козероги — люди одинокие, что неудивительно, ведь жить с ними бок о бок очень тяжело. Они предпочитают одиночество, пока не найдут человека, который будет мотивировать их двигаться вперед.

Они немного далеки от сентиментальности и не умеют поддерживать романтику в любовных отношениях. Они устают от присутствия в доме другого человека, и нуждаются в личном пространстве.

2) Скорпион.

У Скорпиона по праву репутация самого мощного, таинственного и сексуального знака. Страсть, желание и власть идут рука об руку в его жизни.

Скорпион справляется с самыми тяжелыми жизненными ситуациями. Они презирают слабость, душевную вялость в себе и окружающих. Всегда одинок, потому что ему редко удается найти контакт с людьми.

Кроме того, Скорпионы очень осторожны и подозрительны, когда приближают к себе людей. Из-за их тяжелого характера рядом с ними остаются только самые преданные и любящие люди.

3) Дева.

Девы - горящий лед, они не показывают свои чувства и любовь, доказывая делами гораздо больше, чем можно показать словами. Девы держат слово.

Они строят отношения, рассчитывая главным образом на моральную честность, чистоту, глубокое целомудрие, привязанность. Если это по каким-то причинам оказывается невозможным, то Девы предпочтут одиночество.

Кроме того, Дева чрезвычайно преданна своей работе и своему личному совершенствованию. Люди этого знака Зодиака слишком придирчивы и занудны, чтобы привлекать противоположный пол.