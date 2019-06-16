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Пять случаев, когда страховая не оплатит ремонт авто при ДТП
Страховые компании, как правило, оптимизируют расходную часть своего бюджета и всегда ищут повод не платить в случае ДТП, пишет from-ua.
Водители, которые застраховали свой автомобиль, считают, что лишили себя проблем в случае ДТП. Однако, если страховая компания оплатит ремонт “чужого” автомобиля, не исключено, что в дальнейшем эти средства она взыщет именно с виновника ДТП, который приобрел автогражданку.
Такое взыскание средств возможно в случае:
1. Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения;
2. Если водитель управлял без права на управление соответствующей категории;
3. Если после ДТП водитель самовольно покинул место происшествия;
4. Если автомобиль был в неисправном техническом состоянии;
5. Если водитель не уведомил компанию о ДТП в предусмотренные сроки.
Если виновник ДТП не возвращает эти средства добровольно, то компания взимает их в судебном порядке. Также в случае проигрыша дела, виновнику нужно будет оплатить судебные издержки страховой компании, а это также несколько тысяч гривен.
Теги: Донбасс, страхование, ремонт, выплата, ДТП, автомобиль
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